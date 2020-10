Credit Suisse retraite ses résultats financiers à partir de 2016

Zurich (awp) - conséquence de l'adoption d'une nouvelle structure, Credit Suisse a retraité ses résultats financiers à compter de l'exercice 2016. Le numéro deux bancaire helvétique présentera ses futures performances financières à la lumière de sa nouvelle organisation, à commencer par celle du 3e trimestre 2020, laquelle sera dévoilée le 29 octobre prochain.

Les résultats seront ainsi présentés selon les quatre segments d'activités, Swiss Universal Bank, International Wealth Management, Asia Pacific, et Investment Bank, écrit jeudi Credit Suisse. S'y ajoutera la performance du secteur Corporate Center lequel regroupe l'administration centrale de l'établissement aux deux voiles.

Le calcul de la rentabilité des fonds propres sera également effectué selon la nouvelle organisation du groupe bancaire zurichois. Concernant les résultats passés, le retraitement des performances financières se solde par les changements les plus sensibles pour les affaires de banque d'investissement, Investment Bank. Au premier semestre 2020, l'unité a affiché des revenus de 5,14 milliards de dollars, contre 4,22 milliards un an plus tôt. Son bénéfice avant impôts s'est inscrit à 1,04 milliard.

Pour mémoire, Credit Suisse avait annoncé fin juillet regrouper l'ensemble de ses activités de banque d'affaires dans une seule unité globale. Cette nouvelle division intègre à nouveau les segments Global Markets et Investment Banking & Capital Markets, qui avaient été séparés sous l'ère Tidjane Thiam.

