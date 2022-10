Credit Suisse s'apprête à céder des actifs pour lever des capitaux-FT

15 octobre (Reuters) - Credit Suisse s'apprête à céder des actifs alors que la banque helvétique doit trouver environ 4,5 milliards de francs suisses (4,60 milliards d'euros) pour combler un trou dans ses finances, rapporte samedi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Parmi les actifs susceptibles d'être cédés, figurent une participation dans le groupe SIX, qui gère la Bourse de Zurich, une participation de 8,6% dans la société Allfunds, deux banques suisses spécialisées (Pfandbriefbank et Bank-Now) et Swisscard, une coentreprise avec American Express, énumère le journal.

"Nous ferons le point sur l'avancée de notre examen stratégique lors de la publication de nos résultats du troisième trimestre", a indiqué à Reuters Credit Suisse via un communiqué par courriel.

Le mois dernier, le FT avait rapporté que Credit Suisse envisageait de scinder sa banque d'investissement en trois entités alors que le groupe tente de sortir de trois années marquées par des scandales et des pertes financières. (Reportage Rhea Binoy à Bangalore; avec Mrinmay Dey; version française Claude Chendjou)