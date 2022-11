Credit Suisse s'attend à une lourde perte avant impôt au T4

23 novembre (Reuters) - Credit Suisse a annoncé mercredi s'attendre à une perte avant impôt susceptible d'atteindre 1,5 milliard de francs suisses (1,53 milliard d'euros) au quatrième trimestre, en expliquant que l'évolution défavorable des marchés mondiaux continuait de freiner ses activités.

"En particulier, la banque d'investissement a été touchée par le ralentissement marqué des marchés de capitaux touchant l'ensemble du secteur et la diminution des activités de vente et de trading, exacerbant la baisse saisonnière et la sous-performance relative du groupe", déclare dans un communiqué la banque helvétique en difficulté.

L'activité de la clientèle reste ralentie dans les divisions de gestion de fortune et de banque de détail en Suisse, et le groupe s'attend à ce que ces conditions de marché persistent pendant plusieurs mois.

Credit Suisse ajoute que les sorties de capitaux se sont accélérées à la fin du troisième trimestre: elles représentaient environ 6% des actifs sous gestion à fin septembre pour l'ensemble du groupe.

Dans la division de gestion de fortune, ces sorties ont "nettement" diminué par rapport aux niveaux élevés enregistrés au cours des deux premières semaines d'octobre mais la tendance ne s'est pas inversée et elles représentaient environ 10% des actifs sous gestion à la fin du troisième trimestre.

Ces annonces interviennent quelques heures avant le début d'une assemblée générale extraordinaire du groupe au cours de laquelle les actionnaires devront se prononcer sur un projet d'augmentation de capital de quatre milliards de francs suisses qui doit permettre de financer la restructuration lancée par la direction. (Reportage John Revill, version française Marc Angrand)