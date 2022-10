Zurich (awp) - L'action Credit Suisse reprenait des forces mardi, après avoir atteint un nouveau plus bas historique lundi. Les propos de dirigeants qui se veulent rassurants quant au redressement du numéro deux bancaire helvétique semblent - momentanément du moins - porter leurs fruits.

A 10h25, le titre de la banque aux deux voiles grimpait de 4,3% à 4,10 francs suisses, dans un SMI en hausse de de 1,6%, après un plus bas du jour à 3,96 francs suisses. Lundi, la nominative avait atteint un nouveau plancher à 3,581 francs suisses.

Selon un article du Financial Times, des dirigeants de Credit Suisse réfutent les allégations selon lesquelles la banque a formellement approché des investisseurs pour lever davantage de capitaux, alors que son action est au plus bas et que les coûts d'emprunts sont croissants en raison de l'abaissement des notations.

La direction a assuré que Credit Suisse dispose "d'une position de capital et de liquidités et d'un bilan solides. L'évolution du cours de l'action ne change rien à ce fait", selon le journal aux pages saumonées.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) de la banque est comparable à celui d'UBS, HSBC, Deutsche Bank et BNP Paribas, a retenu de son côté Oddo BHF dans un commentaire. L'établissement de la Paradeplatz peut compter sur 15,7 milliards de francs suisses de capital Tier 1 additionnel et sur un ratio de liquidités à court terme de 191%, bien plus haut que celui de ses pairs.

Le numéro deux bancaire helvétique compte présenter sa restructuration le 27 octobre prochain.

ck/al