Credit Suisse : un bénéfice en trompe l'oeil au 1er trimestre

Credit Suisse publie un bénéfice avant impôts déclaré de 12,8 milliards de francs suisses pour le premier trimestre 2023, reflétant essentiellement la dépréciation à zéro de 15 milliards de francs d'instruments de capital tier 1 supplémentaires (AT1).



Cette dépréciation répond à une exigence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) suisse à la lumière de la fusion prévue avec UBS, opération annoncée le 19 mars dernier et qui reste soumise aux conditions de clôture habituelles.



En données adaptées, la banque helvétique a essuyé une perte avant impôts de 1,32 milliard de francs, contre un profit de 300 millions un an auparavant, pour des produits nets en chute de 40% à 2,73 milliards, sur fond de sorties nettes d'actifs et de dépôt importantes.



Credit Suisse prévient que ces dernières entraîneront probablement une perte substantielle en gestion de fortune au deuxième trimestre, mais il s'attend également à une perte avant impôts substantielle en banque d'investissement et au niveau du groupe.



