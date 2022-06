Credit Suisse : une perte anticipée sur le deuxième trimestre

Credit Suisse a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'enregistrer une perte au deuxième trimestre, invoquant des conditions toujours 'difficiles' sur ses principaux marchés.



Dans un communiqué publié dans la matinée, la banque privée explique que l'environnement actuel, marqué par la guerre en Ukraine, le resserrement monétaire des grandes banques centrales et les tensions inflationnistes, ont provoqué un net regain de volatilité sur les marchés financiers.



Credit Suisse ajoute que ce phénomène s'est accompagné d'une faiblesse des rentrées d'argent frais de la part de ses clients, voire d'une volonté de se désendetter, en particulier dans la zone Asie Pacifique.



Dans ce contexte, sa branche de banque d'investissement a vu ses performances se dégrader en avril et en mai, ce qui conduit l'établissement helvétique à anticiper une perte pour la division au cours du deuxième trimestre.



Credit Suisse dit aujourd'hui considérer l'exercice 2022 comme une 'année de transition' appelée à être marquée par une accélération de ses réductions de coûts compte tenu des conditions économiques du moment.



Le groupe indique qu'il compte dévoiler davantage d'éléments sur sa stratégie à l'occasion de sa prochaine réunion d'investisseurs, prévue le 28 juin.



Cotée à la Bourse de Zurich, l'action Credit Suisse chutait de plus de 3,7% mercredi matin à l'ouverture.



