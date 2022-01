Credit Suisse va bien sous-traiter une partie de ses achats

Zurich (awp) - Le groupe bancaire Credit Suisse va bel et bien confier à la société zurichoise Chain IQ une partie de ses services d'achat de matériel et de services. Près de la moitié des collaborateurs de la banque aux deux voiles actifs dans ce secteur seront transférés, selon une circulaire dont AWP a eu copie mardi.

A la faveur de cette opération, éventée par le portail d'information Finews dès mi-novembre, le numéro deux bancaire helvétique anticipe des retombées financières "significatives". Le contrat de sous-traitance prendra effet début avril.

Selon des sources proches du dossier, le secteur concerné emploie entre 250 et 300 collaborateurs, dont la moitié seront transférés à Chain IQ. Il ne devrait pas y avoir de suppression de postes. La sous-traitance devrait permettre à Credit Suisse d'économiser quelque 4 milliards de francs suisses.

Basé à Zurich et disposant de filiales à New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bucarest, Chain IQ est présent dans une vingtaine de pays et compte parmi ses plus importants clients notamment UBS (depuis 2013), BNP Paribas, l'agence d'information financière Thomson Reuters, l'assureur Baloise ou encore la chaîne de grands magasins Manor.

