Credit Suisse veut accorder plus de flexibilité à ses employés

Zurich (awp) - Credit Suisse veut proposer à ses salariés "un meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée" grâce à une plus grande flexibilité dans l'aménagement du temps de travail. Sa rivale UBS avait récemment annoncé des mesures similaires.

La deuxième banque helvétique, qui emploie un peu plus de 49'000 personnes au niveau mondial dont 13'220 en Suisse, a constaté que "de nombreux collaborateurs ont exprimé leur désir de bénéficier de modèles de travail plus flexibles et d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée". Une étude interne en Suisse est venue corroborer ce constat, a indiqué Credit Suisse lundi dans un communiqué.

Après plusieurs essais, l'établissement a constaté "qu'un travail efficace ne doit pas nécessairement dépendre d'une présence au bureau". Dorénavant, les salariés peuvent déterminer le pourcentage de temps de travail qu'ils veulent passer au bureau ou en télétravail.

"Nous voulons gagner en flexibilité et en agilité dans notre façon de travailler", a affirmé André Helfenstein, le patron des activités helvétiques de la banque aux deux voiles.

Ce nouveau modèle de travail sera progressivement mis en place en Suisse et en fonction des directives nationales dans d'autres pays.

La concurrente et voisine UBS avait déclaré fin juin vouloir introduire un modèle de travail hybride entre télétravail et au bureau.

