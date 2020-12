Credit Suisse : vise une hausse de 10% par an de son bénéfice dans la gestion de fortune

ZURICH (Reuters) - Credit Suisse vise une croissance annuelle de 10% de ses résultats dans sa division de gestion de fortune au cours des trois prochaines années alors que le groupe bancaire suisse tente de se redresser après avoir souffert de la pandémie de coronavirus.

Le directeur général Thomas Gottstein, qui a pris ses fonctions en février, a entrepris de réorganiser la division de banque d'investissement du groupe et de renforcer celle sur la gestion de fortune.

"Nous continuons de penser que la gestion de fortune est l'un des segments les plus attrayants des services financiers, notamment en Asie-Pacifique, et nous entendons aussi accroître encore la connectivité entre la division Investment Bank et les divisions liées à la gestion de fortune", a-t-il déclaré dans un communiqué à l'occasion d'une journée investisseurs.

Credit Suisse ambitionne ainsi de faire passer le bénéfice avant impôts dans la division de gestion de fortune de quatre milliards de francs suisses au cours des neuf premiers mois de 2020 à un objectif compris entre cinq milliards et 5,5 milliards de francs (4,64 milliards à 5,1 milliards d'euros) d'ici 2023.

La nouvelle stratégie devrait aider Credit Suisse à atteindre son principal objectif d'un rendement des fonds propres tangibles (RoTE) de 10% à 12% à moyen terme dans un "environnement normalisé".

En revanche, la banque n'a pas réaffirmé son objectif établi plus tôt dans l'année d'un RoTE autour de 10% en 2020.

Pour le quatrième trimestre, Credit Suisse indique que "la performance de (ses) affaires a, jusqu'à présent, suivi une tendance similaire à celle de l'an dernier au troisième trimestre".

Dans la division de gestion de fortune, le dynamisme des activités de transaction, en particulier en Asie, est "partiellement neutralisé" par des éléments négatifs liés notamment à la hausse du franc suisse.

Dans la banque d'investissement, le groupe dit continuer à enregistrer une bonne performance, avec des revenus supérieurs à ceux du quatrième trimestre 2019, tant en dollars qu'en francs suisses.

Credit Suisse a déjà prévenu que ses résultats du quatrième trimestre seraient affectés par deux charges exceptionnelles d'un montant total de près de 900 millions de dollars (740,2 millions d'euros).

(Brenna Hughes Neghaiwi, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot)