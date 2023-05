Des cadres de CS portent plainte contre la suppression des bonus

Zurich (awp) - Une cinquantaine de cadres de Credit Suisse ont porté plainte auprès du Tribunal fédéral administratif (TAF) contre la suppression de leurs bonus par le gendarme des marchés financiers (Finma), a indiqué mercredi à l'agence AWP un porte-parole du tribunal st-gallois.

Le montant des sommes en jeu n'a pas été précisé par le porte-parole.

Le Financial Times avait récemment affirmé, citant des sources anonymes, que les cabinets d'avocats Quinn Emanuel et Pallas auraient reçu plusieurs demandes d'employés de Credit Suisse voulant porter plainte contre le régulateur des marchés financiers (Finma) en raison de l'annulation de leurs bonus, liés aux emprunts AT1 liquidés dans la cadre du sauvetage de la banque aux deux voiles.

Dans le cadre du rachat forcé de Credit Suisse par UBS annoncé le 19 mars par les autorités helvétiques, la Finma a décidé de réduire à zéro la valeur de 16 milliards de francs suisses d'emprunts AT1 ("Additional-Tier-1"). Cette opération avait été effectuée pour renforcer les fonds propres de la future entité bancaire réunie.

Les bonus en question remontent, selon le quotidien britannique, jusqu'en 2014. Les employés au niveau de la direction et des cadres dirigeants de la banque s'étaient alors vu offrir une prime liée aux fonds propres ("Contingent Capital Award", CCA) et plus particulièrement aux emprunts AT-1. Ces primes auraient représenté en moyenne 10% à 15% des bonus. En 2021, quelque 5000 salariés auraient obtenu une telle rétribution.

