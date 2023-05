Des centaines de banquiers du Credit Suisse partent chaque semaine - sources

Les banquiers du Credit Suisse, inquiets pour leur avenir, cherchent des emplois plus sûrs chez des concurrents, a déclaré l'une de ces personnes.

Les deux personnes ont refusé d'être nommées car elles ne sont pas autorisées à s'exprimer publiquement.

Le journal suisse Blick a rapporté plus tôt dans la journée de mercredi qu'environ 150 personnes dans le monde démissionnaient chaque jour du Credit Suisse, tandis que l'une des deux personnes a déclaré qu'elle voyait environ 200 démissions par semaine.

UBS a accepté le 19 mars de reprendre son petit rival suisse dans le cadre d'un sauvetage organisé par les autorités helvétiques après qu'une période de turbulences sur les marchés a mis le créancier en difficulté au bord de l'effondrement.

Le Credit Suisse a déclaré en avril que "l'attrition du personnel de la banque a été plus élevée au cours de l'année dernière" et qu'il comptait un peu plus de 48 000 employés à temps plein à la fin du premier trimestre. Elle a déclaré 50 480 employés à temps plein à la fin de 2022.

Santander, la plus grande banque espagnole, a embauché au moins huit banquiers du Credit Suisse et envisage d'en recruter d'autres, comme l'a rapporté Bloomberg News ce mois-ci.

UBS s'est empressée de conclure l'opération bien avant la fin de ce trimestre, en cherchant à obtenir rapidement l'approbation des autorités de régulation du monde entier, afin d'offrir une plus grande certitude aux clients et aux employés du Credit Suisse. Son président, Colm Kelleher, a déclaré la semaine dernière que cela se ferait "très prochainement".

La direction d'UBS a également déclaré qu'elle placerait la barre très haut lorsqu'elle déciderait de conserver ou non le personnel de la banque d'investissement du Credit Suisse.

Un banquier de Credit Suisse à Zurich a déclaré à Reuters que le créancier était en pleine mutation, sa banque d'investissement connaissant le plus grand nombre de départs.

UBS a déclaré qu'elle prévoyait de liquider la banque d'investissement du Crédit Suisse, qui emploie environ 17 000 personnes, et l'État suisse s'est engagé à fournir des garanties à hauteur de 9 milliards de francs suisses pour couvrir les pertes potentielles liées à l'opération.

Il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un de la banque ne reçoive un courriel d'adieu, a déclaré l'une des deux personnes. Dans les banques d'investissement, les appels restent souvent sans réponse, a-t-il ajouté.

Suite à une ordonnance du ministère suisse des finances, les cadres supérieurs du Credit Suisse voient leurs primes pour 2022 annulées ou réduites, ce qui a contribué à la décision des employés de quitter la banque, a ajouté la personne.

La banque fusionnée emploiera 120 000 personnes dans le monde, mais UBS a déjà annoncé qu'elle supprimerait des emplois pour réduire ses coûts.