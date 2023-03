Dividendes stables pour les fonds immobiliers de Credit Suisse en 2022

Zurich (awp) - Les trois fonds immobiliers helvétiques de Credit Suisse Funds, clôturés fin décembre 2022, ont distribué des dividendes constants. Leur performance a néanmoins été négative, indique mardi Credit Suisse.

La correction des cours des fonds immobiliers a toutefois été ressentie par les trois fonds et a entraîné une performance comprise entre -17,7% et -27,7%.

Le Credit Suisse Real Estate Fund Green Property a essuyé la pire performance, quand le Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality a dégagé la meilleure.

Pour le premier, la valeur vénale des immeubles s'est accrue à 3,24 milliards de francs suisses en raison de projets de nouvelles constructions et de réévaluations. Le taux de pertes sur loyer a baissé à 3,8%, après 4,4% un an plus tôt.

Pour le second, la valeur vénale des immeubles a augmenté pour atteindre 862,5 millions de francs suisses grâce à l'achat de trois immeubles et à des réévaluations. Le taux de pertes sur loyer a reculé à 0,2%, après 1,3% l'année précédente.

Le troisième fonds, le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus a enregistré une hausse de la valeur vénale des immeubles à 3,12 milliards. Le taux de pertes sur loyer a reculé à 2,6%, après 4,4%, ce qui correspond au taux de logements vacants le plus bas depuis le lancement du fonds en décembre 2007, précise le communiqué.

ol/al