Zurich (awp) - La banque néerlandaise Nederlandse Waterschapsbank N.V. émet un emprunt sous direction de Credit Suisse. Les conditions:

montant: 100 mio CHF taux: 0,235% prix émission: 100,0% durée: 5 ans, jus. 14.04.2027 libération: 14.04.2022 Yield to Mat.: 0,235% Swapspread: -5,5 pb no valeur: 117'433'572 (4) rating: AAA/Aaa (S&P/Moody's) cotation SIX: dès le 12.04.2022

rw/uh/rp