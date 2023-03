En temps utile pour les négociations avec le Credit Suisse, UBS cherche à obtenir des garanties de la part de la Suisse

Les autorités s'efforcent de résoudre la crise de confiance qui frappe le Credit Suisse, une banque vieille de 167 ans, la plus importante au niveau mondial, prise dans la tourmente provoquée par l'effondrement des créanciers américains Silicon Valley Bank et Signature Bank au cours de la semaine écoulée.

Alors que les régulateurs souhaitent une solution avant la réouverture des marchés lundi, une source a indiqué que les négociations se heurtaient à des obstacles importants et que 10 000 emplois pourraient devoir être supprimés si les deux banques fusionnaient.

Les garanties demandées par UBS couvriraient le coût de la liquidation de certaines parties du Credit Suisse et les frais de justice potentiels, ont déclaré deux personnes à Reuters.

Le Credit Suisse, UBS et le gouvernement suisse se sont refusés à tout commentaire.

Les négociations frénétiques du week-end font suite à une semaine brutale pour les valeurs bancaires et aux efforts déployés en Europe et aux États-Unis pour soutenir le secteur. L'administration du président américain Joe Biden a pris des mesures pour garantir les dépôts des consommateurs, tandis que la banque centrale suisse a prêté des milliards au Crédit suisse pour stabiliser son bilan chancelant.

Selon deux personnes au fait du dossier, les autorités suisses font pression sur UBS pour qu'elle prenne le contrôle de sa rivale locale afin de maîtriser la crise. Ce plan pourrait entraîner la scission des activités suisses du Credit Suisse.

La Suisse se prépare à recourir à des mesures d'urgence pour accélérer la transaction, a rapporté le Financial Times, citant deux personnes au fait de la situation.

Les autorités américaines sont impliquées, travaillant avec leurs homologues suisses pour aider à négocier un accord, a rapporté Bloomberg News, citant également des personnes familières de l'affaire.

Warren Buffett, de Berkshire Hathaway Inc., s'est entretenu de la crise bancaire avec de hauts responsables de l'administration Biden, a déclaré une source à Reuters.

La Maison Blanche et le Trésor américain se sont refusés à tout commentaire.

Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, sont également en contact régulier ce week-end au sujet du sort du Credit Suisse, a déclaré une source au fait du dossier. Les porte-parole du Trésor britannique et de l'Autorité de régulation prudentielle de la Banque d'Angleterre, qui supervise les créanciers, se sont refusés à tout commentaire.

UNE RÉPONSE ÉNERGIQUE

Les actions du Credit Suisse ont perdu un quart de leur valeur au cours de la semaine dernière. La banque a été contrainte de puiser 54 milliards de dollars dans les fonds de la banque centrale alors qu'elle tente de se remettre d'une série de scandales qui ont sapé la confiance des investisseurs et des clients.

Elle compte parmi les plus grands gestionnaires de patrimoine au monde et est considérée comme l'une des 30 banques d'importance systémique mondiale - la faillite de l'une d'entre elles se répercuterait sur l'ensemble du système financier.

De nombreux rapports ont fait état de l'intérêt d'autres rivaux pour le Credit Suisse. Bloomberg a rapporté que la Deutsche Bank envisageait d'acheter certains de ses actifs, tandis que le géant financier américain BlackRock a démenti une information selon laquelle il participait à une offre rivale pour la banque.

RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

La faillite de la Silicon Valley Bank, basée en Californie, a mis en lumière la manière dont la campagne incessante de hausse des taux d'intérêt menée par la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales - y compris la Banque centrale européenne jeudi - faisait pression sur le secteur bancaire.

Les faillites de SVB et de Signature sont les plus importantes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis après celle de Washington Mutual lors de la crise financière mondiale de 2008.

Depuis la faillite de SVB, les valeurs bancaires ont été malmenées dans le monde entier : l'indice S&P Banks a chuté de 22 %, ce qui représente sa plus forte perte en deux semaines depuis que la pandémie a ébranlé les marchés en mars 2020.

Les grandes banques américaines ont jeté une bouée de sauvetage de 30 milliards de dollars au petit créancier First Republic. Ces derniers jours, les banques américaines ont demandé un montant record de 153 milliards de dollars de liquidités d'urgence à la Réserve fédérale.

La Mid-Size Bank Coalition of America a demandé aux régulateurs d'étendre l'assurance fédérale à tous les dépôts pour les deux prochaines années, a rapporté Bloomberg News samedi, citant une lettre de la coalition.

À Washington, l'accent a été mis sur le renforcement de la surveillance afin de garantir que les banques et leurs dirigeants soient tenus pour responsables.

M. Biden a demandé au Congrès de donner aux autorités de régulation plus de pouvoir sur le secteur, notamment en imposant des amendes plus élevées, en récupérant des fonds et en interdisant aux responsables des banques en faillite d'exercer leurs fonctions.

Ces événements rapides et spectaculaires pourraient avoir pour conséquence que les grandes banques deviennent plus grandes, que les petites banques s'efforcent de suivre le mouvement et que davantage de créanciers régionaux ferment.

"Les gens déplacent leur argent, toutes ces banques auront un aspect fondamentalement différent dans trois ou six mois", a déclaré Keith Noreika, vice-président de Patomak Global Partners et ancien contrôleur républicain de la monnaie aux États-Unis.