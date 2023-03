Exclusif - Certaines contreparties du Credit Suisse mettent un frein aux nouvelles transactions impliquant le créancier -sources

Au moins quatre grandes banques, dont Société Générale SA et Deutsche Bank AG, ont imposé des restrictions sur leurs transactions impliquant Credit Suisse Group AG ou ses titres, selon cinq sources ayant une connaissance directe du dossier.

Le Credit Suisse n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. La banque a précédemment déclaré qu'elle était une banque forte et mondiale. "Nous remplissons et même dépassons toutes les exigences réglementaires. Notre capital et notre base de liquidité sont très solides", a déclaré Ulrich Koerner, directeur général, lors d'un entretien avec les médias en début de semaine, a indiqué un porte-parole à Reuters.

La position prudente adoptée par les rivaux du Crédit Suisse, dont les détails n'ont pas été rapportés auparavant, survient après que la banque centrale suisse a lancé une bouée de sauvetage au créancier après que ses actions aient été écrasées dans le sillage de la crise bancaire américaine cette semaine. Les restrictions s'ajoutent aux problèmes de la banque, qui tente de restructurer ses opérations et de retrouver ses marques après une série de scandales coûteux.

Ces cinq personnes ayant une connaissance directe du dossier ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible de la situation.

La Société Générale a maintenu ses positions de contrepartie avec le Crédit Suisse, qu'elle avait réduites ces dernières semaines, mais elle ne les augmentera pas, selon deux sources ayant une connaissance directe de la situation.

La Société Générale s'est refusée à tout commentaire.

De son côté, Deutsche Bank a réduit cette semaine la valeur de prêt qu'elle attribue aux titres du Credit Suisse, tels que les obligations, déposés par ses clients gestionnaires de patrimoine en garantie de prêts, selon un cadre supérieur d'un gestionnaire de patrimoine européen qui entretient des relations commerciales avec le créancier allemand. Auparavant, la banque les évaluait à 70 % ou 80 % de leur valeur nominale, a déclaré la source.

La Deutsche Bank s'est refusée à tout commentaire.

La banque privée de HSBC Holdings Plc a également commencé à examiner de près ses prêts liés aux titres du Crédit Suisse, qui sont entre les mains de clients en Europe et en Asie, a déclaré une source ayant une connaissance directe de la question. La source a ajouté que la banque n'avait pas encore pris de décision sur la réduction de son exposition au créancier suisse, mais qu'elle suivait de près l'évolution de la situation et qu'elle prendrait une décision à ce sujet au début de la semaine prochaine.

HSBC n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Une autre source d'une grande banque mondiale, qui traite directement avec le Credit Suisse en Asie, a déclaré que sa banque avait commencé à demander au prêteur suisse de procéder à un règlement brut, un scénario commercial dans lequel la contrepartie exige un paiement initial du Credit Suisse au lieu de recouvrer ultérieurement toute somme que le prêteur suisse pourrait lui devoir à la suite de la transaction.

Une autre banque mondiale a réduit son exposition non garantie au Credit Suisse, qui comprend tous les prêts sans garantie, selon une personne ayant connaissance du dossier. La banque continue à fournir des accords de mise en pension, qui sont des prêts décrochés.

Le Credit Suisse a déclaré jeudi qu'il avait l'intention d'emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses (54 milliards de dollars) auprès de la Banque nationale suisse dans le cadre de ce qu'il a appelé une "action décisive" pour augmenter ses liquidités.

Ce projet est intervenu après que les régulateurs suisses ont promis une bouée de sauvetage en matière de liquidités à Credit Suisse, une mesure sans précédent de la part d'une banque centrale après que les actions du fleuron des prêteurs suisses ont chuté de 30 % mercredi.

Le créancier a déclaré jeudi à Reuters que son ratio moyen de couverture des liquidités, qui mesure la quantité d'actifs assimilables à des liquidités dont dispose la banque, était de 150% au 14 mars.