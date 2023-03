Exclusif-Des pertes envisagées pour les détenteurs d'obligations Credit Suisse - sources

par John O'Donnell et Chiara Elisei

FRANCFORT/LONDRES, 19 mars (Reuters) - Les autorités suisses envisagent d'imposer des pertes aux détenteurs d'obligations Credit Suisse dans le cadre du plan de sauvetage de la banque, ont déclaré à Reuters dimanche deux sources au fait du dossier.

Les autorités européennes de régulation redoutent cependant qu'une telle mesure ne sape la confiance des investisseurs dans le reste du secteur financier européen, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

Aucune décision définitive n'a encore été arrêtée et la situation pourrait encore changer, ont précisé les sources.

Les pertes pour les créanciers obligataires de Credit Suisse pourraient être plus importantes si l'établissement suisse est liquidé au lieu d'être repris par UBS, a déclaré l'une des sources.

Les autorités tentent de mettre en oeuvre un rachat du Credit Suisse par UBS avant la réouverture des marchés financiers lundi.

La FINMA, l'autorité suisse de régulation des marchés financiers, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Credit Suisse et UBS n'ont pas souhaité s'exprimer. (Reportage John O'Donnell et Chiara Elisei; avec la contribution d'Elisa Martinuzzi et Pablo Mayo Cerqueiro; rédigé par Tommy Reggiori Wilkes; version française Claude Chendjou)