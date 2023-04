Exclusif - La Banque d'Angleterre approuve le rachat du Credit Suisse par UBS au Royaume-Uni -sources

Reuters n'a pas pu établir si des conditions ont été demandées pour l'approbation, qui intervient moins de trois semaines après l'annonce du rachat et reflète l'urgence de la transaction.

En Grande-Bretagne, il faut généralement jusqu'à 60 jours ouvrables pour décrocher l'approbation d'un changement de contrôle par les autorités de régulation. Les représentants d'UBS et de Credit Suisse se sont refusés à tout commentaire.

Le 19 mars, juste après l'annonce de l'opération, la Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle saluait "l'ensemble des mesures prises aujourd'hui par les autorités suisses pour soutenir la stabilité financière", sans donner plus de détails.

UBS a besoin de l'accord de 58 pays pour réaliser cette opération qui fera de la Suisse la plus grande banque et un géant de la gestion de patrimoine avec plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs. Plus il faudra de temps pour conclure l'opération, plus il pourrait être difficile pour le Credit Suisse de conserver ses activités.

Le Royaume-Uni, où le Credit Suisse possède 60 milliards de dollars d'actifs pondérés en fonction des risques, principalement dans sa division de banque d'investissement, est l'un de ses plus grands marchés en dehors de la Suisse.

Mardi, UBS a également décroché un feu vert temporaire des autorités antitrust de l'Union européenne pour finaliser l'acquisition du Credit Suisse, mais devra encore demander une autorisation en vertu des règles de l'UE en matière de fusions, a déclaré la Commission européenne.

Ralph Hamers, directeur général d'UBS, qui quittera ses fonctions mercredi après l'assemblée annuelle des actionnaires, a déclaré à la presse le 29 mars que "les plans ne peuvent être développés que partiellement", car Credit Suisse est encore une société distincte.

"C'est pourquoi il est très important que nous obtenions le soutien des régulateurs au niveau mondial et le plus rapidement possible", a-t-il déclaré.

John Glen, secrétaire général du Trésor britannique, a déclaré la semaine dernière qu'il n'avait pas d'inquiétude immédiate quant à l'exécution du sauvetage du Crédit Suisse par UBS.