Exclusif - Le Credit Suisse, en difficulté, veut lancer une activité de gestion de fortune en Chine l'année prochaine.

"Malgré toutes les rumeurs qui circulent selon lesquelles le Credit Suisse se retire de la Chine, la Chine est un jeu à long terme pour nous", a déclaré Benjamin Cavalli, responsable de son activité de gestion de fortune en Asie-Pacifique, dans une interview à Reuters.

La banque a pour objectif de commencer à proposer des services de gestion de patrimoine en Chine l'année prochaine, après avoir obtenu la pleine propriété de son entreprise locale de valeurs mobilières, ce qui devrait se faire d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, a déclaré Cavalli.

Le plan d'expansion du Credit Suisse en Chine intervient alors même que la banque supprime des emplois et des coûts ailleurs dans le cadre de ses efforts pour se remettre d'une série de pertes et de scandales. En juillet, la banque suisse a nommé son patron de la gestion d'actifs comme nouveau PDG.

Les plans pour les activités de gestion de fortune en Chine pour l'année prochaine, qui n'ont pas été rapportés auparavant, arrivent également peu de temps après que certains médias aient rapporté que le Credit Suisse revoyait ses activités en Chine.

Jeudi, Reuters a rapporté que la deuxième plus grande banque suisse, qui a qualifié 2022 d'année de "transition", envisage de supprimer environ 5 000 emplois dans l'ensemble du groupe, soit environ un emploi sur 10.

M. Cavalli a déclaré que la banque avait une vision à long terme de la Chine, compte tenu de l'énorme potentiel que représente la vente de produits de gestion de patrimoine aux riches dans la deuxième plus grande économie du monde.

"Nous ne nous lancerons jamais sur un nouveau marché où nous estimons devoir avoir un retour sur investissement de trois ou quatre ans et appuyer sur la gâchette, cela ne ressemble pas au Credit Suisse", a déclaré Cavalli, qui a quitté Singapour pour s'installer à Hong Kong cette année dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Le marché chinois de la gestion de patrimoine s'élevait à 29 trillions de yuans (4,2 trillions de dollars) en juin, selon les données officielles, les banques soulignant que la richesse des ménages augmentait plus rapidement que la croissance économique.

Les banques chinoises dominent la distribution de produits patrimoniaux propriétaires et tiers dans le pays, où la demande des particuliers fortunés et de la masse aisée est croissante.

MODE D'EMPLOI DU RISQUE

Bien que l'entreprise de titres chinoise du Credit Suisse ait été retardée en raison de nombreux facteurs, notamment des départs de personnel, la banque a déjà remplacé certains cadres supérieurs et était sur le point d'en embaucher d'autres, a déclaré M. Cavalli.

Une inspection réglementaire du site devrait bientôt suivre, a-t-il ajouté.

"L'acquisition complète de la coentreprise de titres sera, nous l'espérons, un événement du quatrième ou du premier trimestre de l'année prochaine", a déclaré le banquier.

Il y a deux ans, le Credit Suisse a porté sa participation dans la coentreprise à un contrôle de 51% et a déclaré qu'il cherchait à en prendre la pleine propriété.

Le Credit Suisse a déjà embauché 50 personnes pour l'activité de gestion de patrimoine, y compris des gestionnaires de relations, des conseillers en investissement et des personnes impliquées dans la gestion des offres discrétionnaires, entre autres, a-t-il déclaré.

Le processus d'obtention de la licence de gestion de patrimoine suivra une fois que la banque aura obtenu l'autorisation de prendre la pleine propriété de l'entreprise de titres.

"Le réservoir de richesse en Chine est important. Si je peux seulement obtenir 2 à 3% du pool de richesse, c'est un point de départ et nous aurions déjà fait beaucoup."

Alors que les marchés financiers sont malmenés depuis fin 2021 et que les craintes d'inflation persistent, les clients fortunés du Credit Suisse en Asie, à l'instar des marchés d'autres régions, sont en mode "risk-off".

"Nous voyons très peu de lumière au bout du tunnel pour suggérer qu'il pourrait y avoir une reprise potentielle ou que le sentiment devient positif bientôt", a déclaré Cavalli.

Néanmoins, l'empreinte étendue de la banque, avec des activités de patrimoine onshore au Japon, en Australie, en Thaïlande et en Inde, en plus de ses centres de patrimoine offshore à Singapour et à Hong Kong, l'a aidée à équilibrer une partie de la volatilité du marché, a-t-il dit.

(1 $ = 6,9021 yuans chinois)