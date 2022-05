Exclusif : Le Credit Suisse étudie des options pour renforcer son capital - sources

La taille de l'augmentation serait susceptible de dépasser 1 milliard de francs suisses (1,04 milliard de dollars), mais cela n'a pas encore été déterminé, a déclaré l'une des personnes, qui a refusé d'être nommée parce que les délibérations sont encore internes.

L'injection de liquidités aiderait la deuxième plus grande banque de Suisse à se remettre des milliards de pertes subies en 2021 et d'une série de maux de tête juridiques coûteux.

La vente d'actions à certains de ses principaux investisseurs existants est l'option privilégiée, mais Credit Suisse n'a pas exclu de mettre à contribution tous les actionnaires, a déclaré cette personne.

La vente d'une entreprise, telle que la division de gestion d'actifs du Credit Suisse, est également une possibilité, a déclaré l'autre personne. La banque n'a pas encore décidé d'une action potentielle, ont-ils ajouté. Toute transaction était envisagée pour le second semestre de cette année.

"Le Credit Suisse n'envisage pas actuellement de lever des fonds propres supplémentaires", a déclaré la banque dans un communiqué.

"Le Groupe est solidement capitalisé avec un ratio CET1 de 13,8% et un ratio de levier CET1 de 4,3%. La gestion d'actifs est un élément essentiel de notre stratégie de groupe présentée en novembre dernier, avec quatre divisions principales."

Le ratio CET1 est un indicateur clé de la solidité financière d'une banque.

DÉGRADATION DE LA DETTE

Le Credit Suisse est ébranlé par des milliards de pertes accumulées en 2021 par le biais d'investissements ratés, ainsi que par l'impact de multiples affaires juridiques, dont une affaire judiciaire aux Bermudes qui pourrait coûter environ 600 millions de dollars.

La banque a essayé de réformer sa culture de gestion des risques et de tourner la page sur une série de scandales, qui ont provoqué plusieurs vagues de remaniements de la direction, de départs brusques et d'enquêtes internes et externes.

Les actions de la banque ont chuté de plus d'un cinquième au cours de l'année dernière.

Fitch et Standard & Poors ont tous deux abaissé la notation de la dette du Credit Suisse ce mois-ci.

L'une des sources a déclaré que l'évaluation annuelle des grandes banques suisses par la FINMA, l'organisme de surveillance financière suisse, avait attribué à Credit Suisse la note 4, inchangée par rapport à l'année dernière, soit la note la plus basse possible.

L'une des principales préoccupations de l'organisme de surveillance était la capitalisation au niveau du groupe, a déclaré cette source.

La FINMA s'est refusée à tout commentaire. Les délibérations sur une augmentation de capital interviennent un an seulement après que la banque suisse a levé environ 1,75 milliard de francs suisses auprès d'investisseurs via des obligations convertibles obligatoires.

En avril, le Credit Suisse avait minimisé la nécessité d'un nouveau capital, alors même qu'il avait annoncé une perte au premier trimestre qui avait intensifié ses difficultés financières.

Les dirigeants du Credit Suisse ont déclaré à l'époque que le capital pourrait rester limité au cours des six prochains mois, car la banque continue à faire des dépenses importantes pour la conformité et le risque, mais une source familière avec la question a déclaré qu'une augmentation de capital n'était pas envisagée à ce moment-là.

Le ratio de fonds propres de base de la banque s'est affaibli à 13,8 % à la fin du premier trimestre 2022, contre 14,4 % à la fin de 2021.

Mais une nouvelle augmentation de capital renforcerait le bilan du Credit Suisse et enverrait également un signal positif. Si des investisseurs bien connus apportaient de nouvelles liquidités à la banque, cela pourrait être perçu comme un signe de confiance, a déclaré l'une des sources.

(1 dollar = 0,9572 franc suisse)