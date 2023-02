Exclusif - Le gendarme financier suisse examine les commentaires du président du Credit Suisse - sources

La Finma cherche à établir dans quelle mesure Lehmann, et d'autres représentants de Credit Suisse, étaient conscients que les clients continuaient à retirer des fonds lorsqu'il a déclaré dans des interviews aux médias que les sorties de fonds avaient cessé, ont déclaré les deux personnes, qui ont demandé à rester anonymes parce que l'affaire n'était pas publique.

Lehmann a déclaré au Financial Times dans une interview diffusée en ligne le 1er décembre qu'après de fortes sorties de fonds en octobre, celles-ci s'étaient "complètement aplaties" et "partiellement inversées".

Le lendemain, il a déclaré à Bloomberg Television que les sorties de fonds avaient "fondamentalement cessé".

Les actions du Credit Suisse ont augmenté de 9,3 % le 2 décembre.

Le régulateur examine si les déclarations de Lehmann étaient potentiellement trompeuses, ont déclaré les personnes, l'une d'entre elles ajoutant que Lehmann n'a peut-être pas été informé correctement avant de faire ces commentaires.

Un porte-parole de la Finma a refusé de commenter. Un porte-parole de Credit Suisse a déclaré que la banque "ne commente pas les spéculations". Lehmann n'a pas répondu à un courriel demandant un commentaire.

Lors de la publication de ses résultats annuels le 9 février, Credit Suisse a déclaré que les clients avaient retiré 110,5 milliards de francs suisses (119,65 milliards de dollars) de la deuxième plus grande banque de Suisse, au cours des trois derniers mois de 2022.

Les sorties de fonds rapportées par la banque ont dépassé les attentes du marché et ont clôturé une série de résultats faibles qui ont fait chuter l'action d'environ 15 % sur la journée.

En réponse à une question sur la répartition des retraits au cours de la période, le directeur général Ulrich Koerner a déclaré aux analystes ce jour-là que plus de 85 % des sorties de fonds au cours du dernier trimestre ont eu lieu en octobre et novembre, selon une transcription de l'appel.

Cela a conduit les analystes de Citigroup à conclure dans une note aux clients que la direction a effectivement indiqué que 15% des sorties de fonds avaient eu lieu en décembre. L'examen de la Finma s'ajoute aux défis auxquels est confronté le Credit Suisse, qui a été secoué par des scandales ces dernières années. Le créancier s'est lancé dans un vaste remaniement pour restaurer sa rentabilité en abandonnant certaines activités de banque d'investissement et en se concentrant sur la gestion de l'argent des riches. Début octobre, une tempête sur les médias sociaux déclenchée par un rapport non corroboré sur la santé financière de la banque a incité des clients fortunés à transférer leurs dépôts ailleurs. La banque a déclaré à l'époque qu'elle poursuivait sa restructuration et restait proche de ses clients.

Répondant à une demande de commentaire de Reuters sur les résultats du 9 février, la Finma a déclaré dans un communiqué que si les tampons de liquidité du Credit Suisse ont eu un effet stabilisateur, le régulateur "surveille les banques de très près dans de telles situations", faisant référence aux sorties de fonds, qui "étaient effectivement importantes" au quatrième trimestre. Il n'a pas donné plus de détails.

(1 $ = 0,9235 franc suisse)