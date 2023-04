Exclusif - Les interrogations sur l'audit de Revolut et la frilosité des régulateurs compliquent sa demande de licence bancaire au Royaume-Uni -sources

Le mois dernier, le cabinet d'audit BDO a émis une opinion qualifiée sur les comptes 2021 de Revolut. BDO a déclaré que les états financiers de Revolut donnaient une "image fidèle de la situation du groupe", mais a averti dans le même document que certaines informations relatives aux revenus pouvaient avoir été "matériellement erronées".

La couverture médiatique de l'avertissement de BDO le 1er mars a suscité des questions immédiates de la part des régulateurs financiers, comme le montre une lettre de Revolut adressée à Reuters le 6 mars. Dans cette lettre, Revolut demande que l'article de Reuters sur les états financiers soit modifié, ce que l'agence de presse refuse de faire. Conal McFadyen, avocat principal de Revolut pour les litiges et les enquêtes, a déclaré que l'entreprise "a reçu de nombreuses demandes de nos régulateurs au Royaume-Uni et à l'étranger", qui souhaitaient obtenir des explications supplémentaires sur l'opinion du commissaire aux comptes.

Il a ajouté qu'il n'y avait aucun doute sur la totalité des revenus de Revolut.

La lettre n'aborde pas la question de la demande de licence bancaire ni son état d'avancement.

L'inquiétude des régulateurs concernant l'avertissement de BDO ralentira probablement l'approbation de la licence bancaire, selon une personne connaissant bien Revolut, qui a conseillé l'entreprise sur sa stratégie.

L'avertissement de BDO sur les comptes "jette une ombre sur le conseil d'administration et montre une rupture de confiance entre l'auditeur et la direction", a déclaré Stephen Kingsley, un administrateur non exécutif chevronné qui a présidé un certain nombre de comités d'audit dans des entreprises financières. "Je serais étonné que les régulateurs accordent la licence bancaire", a-t-il ajouté.

Un porte-parole de Revolut a déclaré que la société ne commentait pas les demandes réglementaires en cours.

"Nous en sommes à l'étape finale du processus", a déclaré Mikko Salovaara, directeur financier, à Reuters le 1er mars, alors que la société publiait ses résultats pour 2021.

L'Autorité de régulation prudentielle de la Banque d'Angleterre et la Financial Conduct Authority ont refusé de commenter l'état d'avancement de la demande.

Une porte-parole de BDO s'est refusée à tout commentaire.

Revolut a demandé une licence bancaire il y a environ deux ans. Les critères d'obtention sont élevés et requièrent l'approbation de la Banque d'Angleterre et de la Financial Conduct Authority.

Avec une licence bancaire, Revolut deviendrait un acteur mieux établi sur le marché bancaire britannique et serait en mesure d'attirer davantage de clients. Surtout, les dépôts détenus par la fintech seraient protégés par le système britannique de compensation financière, ce qui renforcerait la confiance des clients.

SOUS SCRUTIN

Partout, les régulateurs bancaires examinent de près la santé financière des créanciers après la faillite de certaines banques américaines et le sauvetage de Credit Suisse par UBS. Cette surveillance accrue retarde l'approbation de Revolut, a déclaré à Reuters une personne impliquée dans les discussions avec les autorités de surveillance britanniques.

Les faillites bancaires ont suscité des inquiétudes quant à la solidité du secteur, ce qui a ébranlé les déposants.

Revolut a cherché à rassurer ses investisseurs sur la solidité de ses activités après la publication des comptes 2021, selon plusieurs autres personnes au fait de la situation, qui ont également parlé sous le couvert de l'anonymat.

Dans la lettre du 6 mars adressée à Reuters, M. McFadyen de Revolut a reconnu l'existence d'un climat d'inquiétude en déclarant : "Nous avons reçu un certain nombre de messages d'investisseurs exprimant leurs inquiétudes et demandant des explications concernant nos comptes."

Revolut a également indiqué à une banque britannique qui travaille avec elle que l'incapacité de BDO à vérifier certains revenus était due à l'inadéquation des systèmes du cabinet d'audit, selon une source. BDO s'est refusé à tout commentaire.

Revolut envisage maintenant de changer d'auditeur et d'engager un cabinet comptable plus important, a-t-on dit à un autre de ses investisseurs.

BDO a perçu 4,5 millions de livres sterling d'honoraires pour l'audit des comptes de Revolut, selon les états financiers de la société.

Depuis ses débuts en 2015, Revolut a levé environ 1,7 milliard de dollars auprès de SoftBank et d'autres investisseurs, et a enregistré son premier bénéfice annuel de 26 millions de livres en 2021.

Au cours des dernières semaines, Revolut a dit à ses bailleurs de fonds qu'elle n'avait pas besoin de lever des fonds supplémentaires, ont déclaré plusieurs investisseurs. Reuters n'a pas pu établir si ces commentaires dataient d'après l'effondrement de la Silicon Valley Bank aux États-Unis début mars, qui a incité certains déposants ailleurs à transférer leurs liquidités vers des créanciers plus importants.

L'autorité de contrôle principale de Revolut, la Banque de Lituanie, qui réglemente les activités de Revolut dans l'Union européenne, a déclaré le mois dernier, en réponse à des questions sur l'avis de BDO, que les entités britanniques ne relevaient pas de son contrôle direct, mais qu'elle surveillait l'entreprise.

Contactée le 5 avril, la banque centrale a déclaré qu'elle n'avait rien à ajouter.