Explicatif - Les détenteurs d'obligations du Crédit Suisse demandent un avis juridique sur l'effacement de l'AT1

Ces obligations de second rang à haut rendement sont apparues à la suite de la crise de 2008-2009 comme un moyen de renforcer le capital des banques tout en transférant le risque de pertes aux investisseurs et aux contribuables.

Selon des avocats et des négociateurs, les AT1, dont la valeur a baissé à quelques centimes de dollars à la suite de cette décision, sont négociées par des fonds spéculatifs dans le cadre d'un "jeu de litige".

Voici un aperçu des risques de litiges.

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT ?

La décision du régulateur suisse a inversé l'ordre de priorité établi de longue date entre les détenteurs d'obligations et les actionnaires en ce qui concerne les actifs d'une entreprise en difficulté. Non seulement les détenteurs d'obligations s'attendaient à une protection, mais UBS verse 3,23 milliards de dollars aux actionnaires du Credit Suisse.

Cette décision a suscité la colère de certains investisseurs et a incité les avocats à étudier les possibilités de litige.

Le prix d'autres obligations AT1 a chuté lundi en raison des craintes liées à la perspective de pertes si d'autres banques étaient en difficulté.

Les obligations du marché de 275 milliards de dollars sont conçues pour amortir les chocs si les niveaux de capital d'une banque tombent en dessous d'un certain seuil. Elles sont alors converties en actions ou amorties.

QUI EST IMPLIQUÉ ?

Des cabinets d'avocats tels que Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Pallas Partners et Korein Tillery affirment qu'ils discutent avec des clients potentiels détenteurs d'obligations de la possibilité de déposer des plaintes.

Lors d'une conférence téléphonique qui a attiré plus de 750 participants mercredi, Quinn Emanuel a évoqué la possibilité d'intenter des actions en Suisse et ailleurs, ont déclaré à Reuters des sources au fait de la question.

Un gestionnaire parisien d'un fonds de dette détenant des AT1 du Crédit Suisse a déclaré avoir été "spammé" par des courriels d'avocats.

Y A-T-IL UNE OPPORTUNITÉ ?

Certains fonds de type "distressed debt" ont acheté les AT1 du Crédit Suisse pour quelques centimes d'euro. Ces obligations étaient traditionnellement détenues par des investisseurs institutionnels.

Samuel Norris, associé en charge des situations spéciales au cabinet d'avocats Ropes & Gray à Londres, a déclaré qu'il avait été contacté par un certain nombre de fonds spéculatifs désireux de négocier la dette à la suite de l'annonce d'un litige.

Mais cinq gestionnaires d'actifs européens et britanniques, identifiés par Morningstar comme faisant partie des 50 premiers détenteurs européens de la dette, ont déclaré à Reuters qu'ils hésitaient à se joindre à une procédure judiciaire qui pourrait durer des années.

Le propriétaire d'un fonds de dette en difficulté basé à Hong Kong a déclaré qu'il avait été approché par des cabinets d'avocats américains, mais qu'il n'était pas intéressé.

Le Credit Suisse, son nouveau propriétaire UBS, le régulateur suisse FINMA ou le gouvernement suisse pourraient être confrontés à toute contestation.

QU'ONT DIT LES SUISSES ?

Jeudi, la FINMA a défendu sa décision, affirmant que l'opération était juridiquement irréprochable en raison des prospectus des obligations et de la législation d'urgence du gouvernement.

La FINMA a déclaré que les obligations prévoient contractuellement une dépréciation totale en cas d'"événement de viabilité", "en particulier si un soutien gouvernemental extraordinaire est accordé", ce qui s'est produit lorsque le Credit Suisse s'est vu accorder des "prêts d'aide extraordinaire à la liquidité décrochés par une garantie de défaillance de la Confédération".

Elle a également cité une ordonnance d'urgence du 19 mars qui, selon elle, autorisait la FINMA à ordonner au Credit Suisse d'amortir les obligations.

Hong Kong, Singapour, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont tous déclaré cette semaine qu'ils s'en tiendraient à la hiérarchie traditionnelle des créances en cas d'effondrement d'une banque.

DES ACTIONS EN JUSTICE ONT-ELLES DÉJÀ ÉTÉ INTENTÉES PAR AT1 ? Oui.

Un litige portant sur la radiation d'environ 1 milliard de dollars d'AT1 émis par la Yes Bank indienne en mars 2020 après que la Reserve Bank of India a lancé une restructuration du créancier fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire. En 2017, les détenteurs d'actions et d'obligations AT1 de la banque espagnole Banco Popular ont été anéantis lorsque la banque a été rachetée par Santander, bien que les détenteurs d'obligations aient été perdants au même titre que les actionnaires. Les détenteurs d'obligations ont intenté une action en justice contre le régulateur, mais n'ont pas obtenu gain de cause jusqu'à présent.

LES LITIGES SONT-ILS SOLIDES ?

Les avocats, les détenteurs d'obligations et les analystes bancaires se sont penchés sur les documents relatifs aux obligations pour voir s'ils permettaient l'effacement.

Dimanche, le gouvernement suisse a déclaré que la FINMA avait reçu "une base juridique plus claire pour qu'une partie du capital réglementaire du Credit Suisse puisse être annulée". La FINMA estime que les contrats et l'ordonnance d'urgence sont de son côté.

Mais certains avocats ne se laissent pas décourager, bien qu'aucun d'entre eux ne pense qu'une plainte puisse être résolue rapidement.

Le cabinet londonien Pallas Partners a déclaré qu'il travaillait sur une éventuelle action en justice avec des confrères suisses. Quatre autres avocats londoniens ont déclaré qu'ils examinaient également la possibilité d'intenter des actions en justice, certaines au nom de détenteurs d'obligations et d'actionnaires.

(1 dollar = 0,9164 franc suisse)