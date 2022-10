Factbox - Le remaniement stratégique du Crédit Suisse en un coup d'il

Voici les principaux éléments de la nouvelle stratégie :

CAPITAL

La banque prévoit de lever 4 milliards de francs suisses (4,06 milliards de dollars) pour renforcer son bilan. Une partie de cette somme proviendra d'une émission de nouvelles actions à des investisseurs, dont la Saudi National Bank, qui a déclaré qu'elle investirait jusqu'à 1,5 milliard de francs pour une participation allant jusqu'à 9,9 %. Une deuxième partie sera réalisée par une émission de droits pour les actionnaires existants.

EMPLOIS ET COÛTS

Une réduction des effectifs de 2700 employés équivalents temps plein, soit 5% des effectifs du groupe, est déjà en cours au quatrième trimestre. D'ici à la fin de 2025, la banque prévoit d'avoir environ 43 000 employés équivalents temps plein, contre environ 52 000 à la fin septembre, en utilisant l'attrition naturelle et des suppressions d'emplois ciblées.

Elle vise à réduire sa base de coûts de 15%, soit environ 2,5 milliards de francs, pour atteindre environ 14,5 milliards en 2025.

BANQUE D'INVESTISSEMENT

Dans le cadre du renouvellement d'une ancienne marque, la banque va scinder ses activités de marchés de capitaux et de conseil en une entreprise distincte sous le nom de CS First Boston. Celle-ci sera "plus globale et plus large que les boutiques, mais plus ciblée que les acteurs du bulge bracket". CS First Boston, aura pour objectif d'attirer des capitaux tiers ainsi qu'un partenariat privilégié à long terme avec le nouveau Credit Suisse.

Le Credit Suisse conservera ses activités de marché, y compris les activités de négoce les plus solides. Ses produits d'investissement multi-actifs ainsi que le négoce d'actions, de devises et de taux seront étroitement alignés sur les franchises de gestion de fortune et de banque suisse domestique.

BAD BANK

Une nouvelle unité de libération de capital (CRU) comprendra une unité non essentielle (NCU) et l'activité de produits titrisés du groupe, dont il a accepté de vendre une grande partie à Apollo Global Management et PIMCO.

La NCU devrait inclure le reste des Prime Services, les prêts non liés à la gestion de patrimoine sur les marchés émergents, la présence de la banque dans certains pays, ainsi que certaines activités européennes de prêts et de marchés des capitaux.

Le NCU devrait à terme libérer environ 60 % des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) et 55 % de l'exposition à l'effet de levier d'ici la fin 2025, ce qui permettra à la banque d'allouer davantage de capital aux activités à rendement plus élevé où elle dispose d'avantages concurrentiels.

GESTION DE PATRIMOINE

La banque a l'intention de réaffecter du capital à ses activités principales, à rendement plus élevé. La part des RWA de Wealth Management, de la Banque Suisse et d'Asset Management, ainsi que de Markets, devrait augmenter à près de 80% d'ici 2025, la part des revenus de ces activités devant dépasser 85%. CS First Boston représenterait 9% des RWA et environ 14% des revenus en 2025.

(1 dollar = 0,9864 franc suisse)