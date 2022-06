Factbox-Les scandales du Crédit Suisse - espions, mensonges et blanchiment d'argent

Le Credit Suisse a nié toute faute dans cette affaire, qui couronne une série de scandales au sein de la deuxième plus grande banque de Suisse.

Voici les principales crises auxquelles la banque a été confrontée ces dernières années :

TRIAL DE BERMUDA

Un tribunal des Bermudes a jugé en mars que l'ancien premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili et sa famille doivent recevoir des dommages et intérêts de plus d'un demi-milliard de dollars de la part de la branche locale d'assurance-vie du Credit Suisse.

Le tribunal a déclaré qu'Ivanishvili et sa famille étaient en droit de recevoir des dommages et intérêts en raison d'une fraude de longue date commise par une ancienne conseillère du Credit Suisse, Pascale Lescaudron.

Lescaudron a été condamnée par un tribunal suisse en 2018 pour avoir falsifié les signatures d'anciens clients, dont Ivanishvili, sur une période de huit ans.

Credit Suisse s'attend à ce que cette affaire, contre laquelle elle fait appel, lui coûte environ 600 millions de dollars.

SECRETS SUISSES

Le Credit Suisse a nié les allégations d'actes répréhensibles après que des dizaines de médias aient publié en février les résultats d'enquêtes coordonnées, de type Panama Papers, sur une fuite de données concernant des milliers de comptes détenus par la banque au cours des décennies précédentes.

Parmi les allégations contenues dans les articles des médias "Suisse Secrets" figurait le fait que la banque comptait parmi ses clients des auteurs de violations des droits de l'homme et des hommes d'affaires sous sanctions.

SORTIE DU PRÉSIDENT

Le président Antonio Horta-Osorio a démissionné en janvier après avoir bafoué les règles de quarantaine de COVID-19.

Cette décision abrupte a été prise moins d'un an après que Horta-Osorio ait été chargé de nettoyer la culture d'entreprise de la banque, entachée par son implication dans la société d'investissement Archegos, qui s'est effondrée, et dans la société de financement de la chaîne d'approvisionnement Greensill Capital, qui est devenue insolvable.

Axel Lehmann, membre du conseil d'administration, a repris le poste de président.

FRAUDE AUX OBLIGATIONS THONIÈRES

Le Credit Suisse a plaidé coupable d'avoir fraudé les investisseurs https://www.justice.gov/opa/pr/credit-suisse-resolves-fraudulent-mozambique-loan-case-547-million-coordinated-global à propos d'un prêt de 850 millions de dollars au Mozambique destiné à financer une flotte de pêche au thon. Il paiera 475 millions de dollars aux régulateurs américains et britanniques pour régler l'affaire dans le cadre d'un accord annoncé en octobre.

Environ 200 millions de dollars du prêt ont été versés en pots-de-vin à des banquiers du Credit Suisse et à des fonctionnaires du gouvernement mozambicain. La banque était consciente d'un énorme manque à gagner entre les fonds levés et la valeur des bateaux achetés, mais a omis de le divulguer aux investisseurs lorsque le prêt a été restructuré en 2016, ont déclaré les régulateurs.

Le Credit Suisse a également arrangé un prêt qui a été tenu secret au Fonds monétaire international (FMI). Lorsque le Mozambique a admis avoir contracté 1,4 milliard de dollars de prêts non divulgués, le FMI a retiré son soutien, ce qui a fait plonger l'économie du pays d'Afrique australe.

DÉFAUT D'ARCHEGOS

Le Credit Suisse a perdu 5,5 milliards de dollars lorsque le family office américain Archegos Capital Management a fait défaut en mars 2021.

Les paris à fort effet de levier du hedge fund sur certaines valeurs technologiques se sont retournés contre lui et la valeur de son portefeuille auprès du Credit Suisse s'est effondrée.

Un rapport indépendant sur l'incident a critiqué la conduite de la banque, affirmant que ses pertes étaient le résultat d'un échec fondamental de la gestion et du contrôle de sa banque d'investissement, et de sa division de prime brokerage en particulier.

Le rapport indique que la banque s'est concentrée sur la maximisation des profits à court terme et n'a pas réussi à freiner la prise de risque vorace d'Archegos, malgré de nombreux signaux d'alerte, remettant en question la compétence de son personnel chargé des risques.

L'effondrement des fonds greensill

Le Credit Suisse a été contraint de geler 10 milliards de dollars de fonds de financement de la chaîne d'approvisionnement en mars 2021 lorsque le financier britannique Greensill Capital s'est effondré après avoir perdu la couverture d'assurance pour les dettes émises contre ses prêts aux entreprises.

La banque suisse avait vendu des milliards de dollars de la dette de Greensill aux investisseurs, leur assurant dans des documents marketing que les obligations à haut rendement étaient à faible risque parce que l'exposition au crédit sous-jacent était entièrement assurée.

Un certain nombre d'investisseurs ont poursuivi la banque suisse au sujet des fonds liés à Greensill. La banque a remboursé environ 6,8 milliards de dollars aux investisseurs jusqu'à présent.

LA COLÈRE DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires de Credit Suisse ont rejeté une proposition du conseil d'administration de la banque visant à décharger la direction d'autres responsabilités pour 2020, soulignant la colère des actionnaires face aux faux pas coûteux de la banque.

Le vote n'a recueilli que 35,88% d'approbation lors de l'AGO de la banque en avril, alors que les conseillers en procuration ont souligné les déficiences en matière de risque et de contrôle qui ont mené aux effondrements de Greensill et d'Archegos.

Cela laisse une marge de manœuvre aux actionnaires pour tenir les administrateurs responsables des violations délibérées ou par négligence grave de leurs devoirs en vertu des règles suisses.

SCANDALE D'ESPIONAGE

Le directeur général de Credit Suisse, Tidjane Thiam, a été contraint de quitter https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-spying-ceo-idUSKBN2010L3 en mars 2020 après qu'une enquête ait révélé que la banque avait engagé des détectives privés pour espionner son ancien responsable de la gestion de fortune, Iqbal Kahn, après son départ pour sa grande rivale UBS.

Credit Suisse a minimisé à plusieurs reprises l'épisode en le qualifiant d'incident isolé.

Cependant, le régulateur financier suisse a déclaré que Credit Suisse l'avait trompé sur l'ampleur de l'espionnage. Le régulateur a déclaré que la banque avait planifié sept opérations d'espionnage différentes entre 2016 et 2019 et qu'elle avait réalisé la plupart d'entre elles.

Dans une rare réprimande, le régulateur a déclaré qu'il y avait de graves lacunes organisationnelles chez Credit Suisse et que la banque avait même essayé de couvrir ses traces en trafiquant une facture de surveillance.

En réponse, Credit Suisse a déclaré qu'elle condamnait l'espionnage et avait pris des mesures "décisives" pour améliorer sa gouvernance et renforcer la conformité.