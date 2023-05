Factbox - Poursuites judiciaires contre le rachat du Credit Suisse soutenu par l'État

Ce sauvetage de 3 milliards de francs suisses (3,35 milliards de dollars), conclu au cours d'un week-end de mars dans un contexte de turbulences dans le secteur bancaire mondial, a bouleversé une pratique établie de longue date, qui consiste à donner aux détenteurs d'obligations la priorité sur les actionnaires dans le cadre d'un redressement de dettes.

Environ 16 milliards de francs suisses de dettes de niveau 1 (AT1) du Credit Suisse ont été ramenés à zéro, ce qui a choqué les marchés.

Des cabinets d'avocats, dont Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan et Pallas Partners, ont déposé des plaintes au nom des investisseurs.

Voici un aperçu des actions en justice, par juridiction.

SUISSE

* Plus de 1 000 investisseurs représentant environ un tiers des obligations AT1 poursuivent le régulateur suisse dans le cadre d'une action menée par Quinn Emanuel. Le cabinet d'avocats s'est associé à cinq cabinets aux États-Unis, en Grande-Bretagne, à Singapour, dans le Conseil de coopération du Golfe et en Suisse. L'affaire a été portée devant le tribunal administratif fédéral de Saint-Gall, dans le nord-est de la Suisse. L'autorité de tutelle, la FINMA, s'est refusée à tout commentaire. * Un deuxième groupe d'investisseurs représentant un montant nominal de 1,65 milliard de dollars d'obligations AT1 a également déposé une plainte contre la FINMA, arguant que la dépréciation constituait une violation arbitraire des droits de propriété et une violation de la Constitution suisse et d'autres protections juridiques. L'affaire, coordonnée par Pallas Partners, concerne plus de 90 investisseurs institutionnels et gestionnaires d'actifs mondiaux et plus de 700 clients de détail et de family office, a déclaré Pallas le 2 mai. * Le Tribunal administratif fédéral suisse a déclaré en avril avoir reçu "plusieurs centaines" de plaintes contre la FINMA. Il a refusé de nommer les plaignants.

ÉTATS-UNIS

* L'une des premières actions collectives proposées aux États-Unis contre le Crédit Suisse pour de prétendues déclarations fausses ou trompeuses date d'avant le sauvetage. Dans une affaire dirigée par l'actionnaire Braden Turner, les investisseurs ont allégué le 16 mars que la banque avait omis de déclarer qu'elle subissait des sorties de fonds "significatives" de la part des clients et qu'elle présentait des faiblesses matérielles dans les contrôles internes sur les rapports financiers. Le Credit Suisse n'a pas souhaité faire de commentaire. * Des propositions d'actions collectives similaires ont été déposées au nom des actionnaires. * Une proposition de recours collectif a été déposée le 21 avril devant le tribunal de district du New Jersey contre le Credit Suisse et cinq gestionnaires séniors au nom des investisseurs qui ont acheté des obligations et des actions AT1 aux États-Unis entre le 18 février 2021 et le 20 mars 2023. Les poursuites visent à recouvrer les dommages causés par les violations présumées des lois fédérales sur les valeurs mobilières commises par le Credit Suisse pour avoir omis de divulguer les sorties de fonds des clients et avoir surestimé sa santé financière.

SINGAPOUR

* Les investisseurs du Crédit Suisse à Singapour sont en pourparlers pour poursuivre le gouvernement suisse au sujet de la dépréciation de l'obligation AT1 au motif qu'elle a violé un accord de libre-échange, selon le Financial Times. Ils affirment que la démarche a violé les protections contre les actions injustes de l'État en vertu de l'Association de libre-échange Singapour-Europe, signée avec la Suisse en 2003.

(1 dollar = 0,8960 franc suisse)