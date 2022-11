Feu vert à l'augmentation de capital de Credit Suisse

Zurich (awp) - Réunis mercredi en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de Credit Suisse ont donné leur feu vert à l'augmentation de capital en deux volets d'un montant total de 4 milliards de francs suisses. L'opération, qui consacre notamment l'entrée dans le capital du numéro deux bancaire helvétique de l'établissement saoudien Saudi National Bank (SNB), doit permettre à la banque de financer sa restructuration et de reconstituer sa base de fonds propres.

Le premier volet de l'opération, réservé aux investisseurs qualifiés, dont Saudi National Bank, a été approuvé à une majorité de 91,97% des voix représentées, précise mercredi Credit Suisse dans un communiqué. L'opération interviendra sous la forme d'un placement privé d'un maximum de quelque 462 millions de nouvelles actions à émettre, d'une valeur nominale de 0,04 franc chacune, avec suppression des droits de souscription pour les actionnaires existants. Le placement de titres proposé a ainsi obtenu plus de la majorité qualifiée de deux tiers requise.

Pour ces investisseurs qualifiés, le prix d'émission a été fixé à 3,82 francs suisses par titre, l'action du numéro deux bancaire helvétique se négociant mercredi vers 11h25 à 3,645 francs suisses, soit un repli de 5,47%.

SNB s'est engagé à acheter plus de 307,5 millions de nouveaux titres sur les plus de 462 millions à émettre. A l'issue de l'augmentation de capital, l'institut saoudien devrait ainsi détenir 9,9% du capital-actions de la banque aux deux voiles.

L'établissement basé à Djeddah, ainsi que les autres investisseurs qualifiés, se sont engagés à ne pas vendre les nouvelles actions avant la date de règlement de l'offre de droits ultérieure et à exercer tous les droits qui seront attribués aux actions à acquérir. S'appuyant sur des sources dites proches du dossier, le Financial Times affirme que le fonds souverain qatari, Qatar Investment Authority (QIA), déjà détenteur d'une participation d'un peu plus de 5% dans Credit Suisse, devrait aussi participer à l'opération.

Huis-clos critiqué

Les propriétaires de Credit Suisse ont également donné leur aval au second volet de l'augmentation de capital, réservé aux actionnaires existants. Se présentant sous la forme d'une offre de souscription sur un maximum d'environ 1,76 milliard d'actions nouvelles à émettre d'une valeur de 0,04 franc chacune, elle a recueilli pas moins de 98,31% des voix représentées, une majorité simple étant requise.

Credit Suisse présentera les conditions définitives de l'offre jeudi. L'assemblée générale extraordinaire s'est déroulée à huis-clos, sans participation physique des actionnaires, Credit Suisse justifiant la décision par l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures de lutte contre la pandémie coronavirus, en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Certains actionnaires, dont la fondation genevoise Ethos et l'association de conseils aux actionnaires Actares ont critiqué cette mesure, la banque n'ayant pas même prévu une retransmission vidéo.

Cité dans le communiqué, le président du conseil d'administration de Credit Suisse, Axel Lehmann, a salué une "étape importante", laquelle vient confirmer la confiance des propriétaires de l'établissement dans la stratégie présentée en octobre. M. Lehmann s'est dit convaincu des progrès réalisés au cours des dernières semaines dans la mise en oeuvre des mesures annoncées il y a près d'un mois.

"Nous voulons créer la stabilité et les bases d'une future croissance rentable dans les un à deux ans à venir", a souligné le président de l'organe de surveillance. Tout est mis en oeuvre pour reconstruire et réorienter la banque au bénéfice "de 166 ans de tradition et d'une portée mondiale". "Nous sommes convaincus qu'avec le conseil d'administration, la direction et nos collaborateurs, nous pouvons remettre la banque sur les rails et la conduire durablement vers le succès - pas à pas", a-t-il martelé.

