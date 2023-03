Fitch place UBS sur "Rating Watch Negative"

Zurich (awp) - Fitch a placé le rating d'UBS sur "Rating Watch Negative" (RWN) et signale ainsi une possible rétrogradation de la grande banque qui va avaler Credit Suisse.

La mise sous surveillance négative concerne le rating de défaut d'émetteur long terme (IDR), a précisé Fitch mardi. Elle reflète les effets incertains de la reprise sur le profil commun de risque des deux banques.

Pour UBS, la reprise implique un possible affaiblissement du profil commercial, de risque et financier, l'intégration et la restructuration de Credit Suisse devant intervenir dans un environnement de plus en plus difficile.

