GB: "risque inacceptable" de certaines sociétés de paiement (FCA)

Londres (awp/afp) - Le régulateur britannique des marchés, la FCA, s'inquiète d'un "risque inacceptable" pour les clients et le système financier représenté par certaines sociétés de paiement non bancaires, à cause de "contrôles insuffisants".

L'autorité des marchés avertit, dans une lettre datée de jeudi, que là où "ses normes ne sont pas respectées", elle prendrait des mesures de sanctions, allant jusqu'à la fermeture si les conditions d'autorisation d'exercice ne sont pas atteintes.

Une source proche du dossier a précisé vendredi à l'AFP que cette missive n'était pas liée aux turbulences du secteur bancaire de ces derniers jours, entre faillites de banques régionales aux États-Unis et Credit Suisse malmené en Bourse.

"Nous saluons la concurrence et l'innovation dans le secteur des paiements (...) mais nous restons inquiets que beaucoup de sociétés de paiement n'ont pas en place des contrôles suffisamment solides", ajoute cette lettre adressée aux dirigeants de ces institutions sans les citer.

Les risques sont "aggravés par les conditions économiques qui se tendent et la crise du coût de la vie", selon la FCA.

Ces dirigeants sont invités à vérifier que l'argent de leurs clients "est en sécurité", notamment en cas de faillite. Ils doivent aussi s'assurer de ne pas présenter de risque pour le système financier.

La FCA dit ainsi avoir "identifié un manque de gestion du risque de liquidité", une mauvaise évaluation de la quantité de capitaux à conserver pour assurer la solidité de l'entreprise face aux risques encourus et un "manque de planification et de tests de résistance".

Les dernières années ont vu l'ouverture d'une litanie de services de paiements à l'instar de Revolut, Paym ou GoCardless, qui ne sont pas reconnus comme des banques au Royaume-Uni.

afp/al