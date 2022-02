Goldman Sachs va revoir ses objectifs et définir le chemin de la croissance

La première banque d'investissement de Wall Bourse est en train de se remodeler après une décennie mouvementée au cours de laquelle les bénéfices de ses principales activités de négociation ont été réduits par le durcissement des réglementations mis en place après la crise financière de 2007-2009.

La société prévoit de revoir à la hausse certains objectifs existants et d'en ajouter de nouveaux, selon des personnes au fait du projet. Les principaux objectifs de rentabilité seront revus à la hausse et de nouveaux objectifs seront fixés pour la croissance des activités de consommation naissantes de la banque. Reuters a fait état de ces nouveaux objectifs en décembre.

La banque a réalisé un bénéfice record l'année dernière, aidée par une manne d'opérations et de transactions alimentée en partie par la Réserve fédérale qui a injecté des liquidités sur les marchés financiers pour atténuer l'impact de la pandémie du COVID-19.

Le contexte favorable du marché a permis à Goldman d'atteindre les objectifs clés fixés lors de sa toute première journée des investisseurs en janvier 2020. À l'époque, le directeur général David Solomon avait exposé sa vision du rajeunissement d'une banque dont les performances étaient inférieures à celles de ses concurrents depuis la crise financière de 2007-2009.

Le plan initial visait à diversifier Goldman dans des activités générant des flux de revenus plus prévisibles, telles que la banque de consommation et de transaction, et à remodeler ses activités de négociation et de banque d'investissement afin de générer des revenus plus réguliers.

Deux ans après la journée des investisseurs, Solomon cherchera à construire sur ces fondations lorsqu'il fera le point sur la stratégie et les objectifs de l'entreprise lors d'une conférence organisée par le Crédit Suisse en Floride, selon des personnes familières de l'affaire.

Goldman Sachs s'est refusé à tout commentaire.

Cette présentation intervient à un moment critique. La valeur des actions de la banque a plus que triplé entre le début de la pandémie en mars 2020, atteignant un sommet historique le 27 août 2021. Cependant, elles ont baissé de 14 % depuis lors, les analystes s'interrogeant sur les performances de l'entreprise lorsque les conditions du marché se normaliseront. Sa rivale Morgan Stanley a perdu 4 % sur cette période, tandis que JPMorgan a perdu 5 %.

Les actions de Goldman se négocient actuellement à 1,3 fois la valeur des actifs de la banque, tandis que Morgan Stanley, traditionnellement son principal rival, se négocie à près de 2 fois sa valeur comptable.

M. Solomon devra donc se battre pour convaincre les investisseurs que sa stratégie conduira à une réévaluation au fil du temps.

"Les secteurs d'activité bien diversifiés et éprouvés de Morgan Stanley la placent loin devant les jeux de diversification en cours de Goldman dans les domaines du crédit à la consommation, des cartes de crédit, des prêts de gros et des paiements", a déclaré David Hendler, fondateur de Viola Risk Advisers.

La banque fixera de nouveaux objectifs à moyen terme de rendement des capitaux propres (RoE) et de rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) d'au moins 15 %, par rapport aux objectifs précédents de 13 % et 14 % respectivement, a rapporté Reuters en décembre.

Goldman va définir de nouveaux objectifs de croissance pour son activité grand public, selon des personnes au fait de la question. Toutefois, elle ne fixera plus d'objectif pour le seuil de rentabilité de cette activité. Au lieu de cela, elle se concentre sur la génération d'une croissance du chiffre d'affaires.

L'activité grand public, baptisée Marcus en l'honneur du fondateur de la banque, a été lancée en 2016. Elle devait initialement dégager des bénéfices en 2021, mais les coûts d'investissement dans de nouveaux produits et les acquisitions ont repoussé ce calendrier.

Dans le but d'accélérer la croissance de son activité grand public, Goldman a acheté GreenSky, une plateforme fintech qui propose des prêts pour l'amélioration de l'habitat, en septembre dernier dans le cadre d'une transaction de 2,2 milliards de dollars. Elle investit également dans le lancement d'un compte courant Marcus plus tard cette année.

La banque s'efforce également de rendre plus durables les revenus de ses activités principales de négociation et de banque d'investissement.

Dans le domaine de la négociation, elle fait davantage d'affaires avec les 100 premiers clients institutionnels au niveau mondial. Cela l'a aidée à gagner des parts de marché que les dirigeants sont convaincus de pouvoir conserver.

Dans le domaine de la banque d'investissement, Goldman a ajouté à sa force supplémentaire dans le conseil aux entreprises de premier ordre en prenant une part de marché plus importante dans le conseil aux entreprises du marché intermédiaire.

La banque a également développé ses activités de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine.

Ces initiatives justifient le relèvement de l'objectif de rentabilité à moyen terme de la banque, malgré le ralentissement de l'activité de négociation et de banque d'investissement, selon des personnes au sein de la banque.