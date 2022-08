Harris augmente sa participation dans Credit Suisse à 10%

Zurich (awp) - Harris Associates, important actionnaire de Credit Suisse, a doublé sa participation au capital-actions de la grande banque. Fin juillet, la société d'investissements détenait une part à 10,1%, selon une annonce de l'autorité américaine de surveillance de la Bourse SEC diffusée mercredi soir.

Harris détenait depuis novembre 2013 quelque 5,17% de Credit Suisse. La firme américaine a donc encore augmenté sa participation pour devenir le plus gros actionnaire de la banque aux deux voiles, a relevé l'agence Bloomberg. Au total, Harris détient 266,4 millions d'actions Credit Suisse.

La SEC n'a pas précisé le motif de la publication de cette participation. Harris a simplement fait savoir qu'il était seul détenteur de 266,4 millions d'actions Credit Suisse et de 184,7 millions de droits de vote.

Selon le directeur des investissements de Harris, David Herro, la société d'investissement basée à Chicago détient depuis un certain temps déjà une participation plus importante qu'officiellement annoncé. "Notre part est à peu près restée stable, en moyenne entre 9% et 10%", a-t-il déclaré au journal Finanz und Wirtschaft.

Il ne s'agit donc pas d'un geste prémédité pour signaler une position de force vis-à-vis de la direction de l'établissement zurichois, a insisté M. Herro. Harris a cependant dû récemment transformer certaines actions en "American Depositary Receipts" (ADR), rendant obligatoire une déclaration à la SEC.

Avec une participation supérieure à 10%, Harris est désormais de loin le plus important actionnaire du numéro deux bancaire helvétique, devant Qatar Investment Authority (5,026%) et Blackrock (5,06%, dont 4,11% d'actions nominatives).

La participation dans Credit Suisse a entraîné de grosses pertes de valeur pour Harris. En novembre 2013, l'action de la banque aux deux voiles valait encore environ 22 francs suisses. Jeudi en début d'après-midi, la nominative évoluait en hausse de 0,4% à 5,37 francs suisses.

jb/rp/al/buc