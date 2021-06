JPMorgan recrute un ancien dirigeant de BofA pour sa banque d'investissement en Europe

PARIS (Reuters) - JPMorgan Chase & Co a recruté un ancien cadre dirigeant de Bank of America Corp comme vice-président de sa banque d'investissement pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Bob Elfring, 62 ans, renouera avec l'activité des fusions-acquisitions, en pleine résurgence, trois ans après avoir quitté Bank of America où il a dirigé la banque de financement et d'investissement pour la région EMEA entre 2012 et 2018, selon un mémo consulté par Reuters.

Bob Elfring, de nationalité néerlandaise, s'attachera à renforcer la présence de JPMorgan en dehors du Royaume-Uni en mettant l'accent sur la région Benelux où il travaillera en étroite collaboration avec le responsable de la banque pour les Pays-Bas, Cassander Verwey, précise le mémo.

Ayant commencé sa carrière chez ABN Amro, Bob Elfring a une connaissance fine du marché néerlandais. Il a également travaillé pour Rabobank, Amsterdamse Investeringsbank et MeesPierson.

Avant de rejoindre Bank of America, Bob Elfring - qui était devenu récemment conseiller pour le fonds CVC Capital Partners - est aussi passé chez Credit Suisse, où il a dirigé la banque d'investissement pour l'Europe du Nord et le Benelux.

(Pamela Barbaglia à London, Blandine Hénault pour la version française)

par Pamela Barbaglia