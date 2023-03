L'Europe en repli avant les décisions de la Fed et la BoE

PARIS, 22 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse mercredi en matinée, reprenant leur souffle après deux séances dans le vert liées à une accalmie sur les banques, alors que l'imminence des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque d'Angleterre (BoE) incitent également à la prudence après la réaccélération surprise de l'inflation britannique.



À Paris, le CAC 40 perd 0,31% à 7.090,62 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,28% et à Francfort, le Dax reflue de 0,08%.



L'indice EuroStoxx 50 cède 0,17%, le FTSEurofirst 300 0,03% et le Stoxx 600 0,05%.



Les contrats à terme à Wall Street suggèrent une baisse de 0,26% pour le Dow Jones , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,38% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en nette hausse marquée par un regain d'optimisme sur les marchés et des propos jugés rassurants de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, sur le système bancaire.



Les investisseurs attendent désormais le communiqué de politique monétaire de la Fed, qui sera publié à 18h00 GMT et sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell, qui a déclaré ce mois-ci que l'évolution du coût du crédit aux Etats-Unis dépendrait des données macroéconomiques reçues jusqu'à cette réunion.



Les marchés tablent largement sur un relèvement limité des taux de 25 points de base, mais certains analystes, à l'image de ceux de Goldman Sachs, voient un statu quo, estimant que la récente pression sur les banques équivaut à une hausse de taux d'un quart de point.



La Banque d'Angleterre (BoE) doit pour sa part se réunir jeudi et l'incertitude sur sa décision s'est accrue avec la publication ce mercredi des prix à la consommation qui montrent une réaccélaration surprise de l'inflation à 10,4% sur un an en février.



"Au regard des mouvements du marché ces derniers temps, cela place la Banque d'Angleterre dans une position incroyablement difficile car une pause dans la hausse des taux pourrait ne pas suffire", prévient Richard Carter, directeur d'études dans l'obligataire chez Quilter Cheviot.



En Bourse, le compartiment de l'immobilier (-2,45%), sensible aux variations sur les taux, accuse la plus forte baisse du Stoxx 600. L'indice des banques , qui a pris 5% sur les deux dernières séances après le plan de sauvetage de Credit Suisse (-0,16%) par UBS



(1,06%), progresse encore (+0,1%).



Ailleurs, Ubisoft gagne 3,52% après un changement de recommandation de HSBC à "acheter". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)