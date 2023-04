L'accès des entreprises au capital se détériore après les turbulences bancaires, selon un rapport de Janus Henderson

Des indicateurs tels que le niveau d'endettement, l'accès aux marchés de capitaux, les flux de trésorerie et les bénéfices ont continué à clignoter au rouge au premier trimestre, a déclaré Janus Henderson, dont les actifs s'élevaient à environ 287 milliards de dollars en décembre, dans son dernier rapport sur le risque de crédit mondial.

Alors que les conditions de prêt se sont resserrées au cours des neuf derniers mois, les turbulences bancaires du mois de mars ont accéléré la tendance, anticipant ainsi une probable récession, selon le rapport de Janus Henderson.

Les secteurs de l'économie sensibles aux taux d'intérêt, tels que l'immobilier et le secteur bancaire, seraient les plus vulnérables, ajoute le rapport, qui prévoit une nouvelle volatilité des écarts de taux et une augmentation des défaillances d'entreprises.

L'ampleur des défaillances dépendra de l'atterrissage, brutal ou en douceur, des économies, ce dernier scénario suggérant que les défaillances atteindront un pic au cours des six prochains mois avant de se résorber.

La prime de risque sur les obligations d'entreprises de qualité en euros a augmenté d'environ 50 points de base (pb) pour atteindre 195 pb à la suite du sauvetage du Crédit suisse le mois dernier. Elle est depuis retombée à 155 points de base, mais reste supérieure aux niveaux d'avant mars.

Le coût de l'assurance de l'exposition à la dette de pacotille a culminé à la mi-mars à 515 points de base. Il s'élevait à 444 points de base mardi, alors qu'il avait atteint un niveau plancher d'environ 379 points de base début février, selon S&P Global Market Intelligence.

Janus Henderson a noté que pour les entreprises qu'il suit, les bénéfices continuent d'être revus à la baisse, avec une croissance des bénéfices nulle ou négative en 2023 dans les économies développées et émergentes, à l'exception de la zone euro, de la Chine et du Japon.

"Les ramifications du resserrement de la politique monétaire allaient inévitablement faire plier ou rompre certaines parties du système financier, et les premières victimes ont été les éléments les plus faibles du système bancaire", a déclaré Jim Cielinski, responsable mondial des titres à revenu fixe chez Janus Henderson Investors.

"Les signes que nous attendons pour devenir plus positifs sont une inflation de base significativement inférieure à 4-5 %, une monnaie au sens large qui commence à atteindre son niveau le plus bas et à se redresser, ainsi qu'un assouplissement de la Chine et des marchés émergents, ce qui donnerait un coup de fouet à la croissance mondiale".