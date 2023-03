L'ancien actionnaire principal du Credit Suisse vend sa participation dans la banque - FT

Harris, qui était resté fidèle malgré une série de scandales au sein du groupe, a révélé une participation d'environ 10% dans la banque en août dernier, mais l'a réduite à 5% en janvier.

Harris a commencé à réduire son exposition en octobre après que le Credit Suisse a levé 4 milliards de francs suisses (4,27 milliards de dollars) auprès d'investisseurs, et lorsque la Saudi National Bank l'a supplanté en tant que principal investisseur, David Herro, vice-président de Harris Associates, a déclaré au Financial Times.

"Il y a une question sur l'avenir de la franchise. Il y a eu d'importants flux sortants de la gestion de patrimoine", a déclaré Herro, cité par le journal. Credit Suisse a signalé une forte accélération des retraits au quatrième trimestre, avec des sorties de plus de 110 milliards de francs suisses (120 milliards de dollars).

"Nous avons beaucoup d'autres options pour investir", a-t-il ajouté. "La hausse des taux d'intérêt signifie que beaucoup de sociétés financières européennes se dirigent dans l'autre direction. Pourquoi aller vers quelque chose qui brûle du capital alors que le reste du secteur en génère maintenant ?"

Harris Associates n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters dimanche, le Credit Suisse a déclaré : "Nous sommes en avance sur notre plan et avons des objectifs stratégiques clairs."

"Nous sommes concentrés au laser sur l'exécution réussie de notre plan et sur la progression vers nos objectifs afin de garantir que le nouveau Credit Suisse offre une valeur durable à toutes nos parties prenantes", ajoute la déclaration.

La deuxième plus grande banque suisse a également entamé un remaniement majeur de ses activités, en supprimant des coûts et des emplois pour relancer sa fortune, notamment en créant une activité distincte pour sa banque d'investissement sous la marque CS First Boston.

Le mois dernier, le Credit Suisse a annoncé sa plus grosse perte annuelle depuis la crise financière mondiale de 2008, après que des clients ébranlés aient retiré des milliards de la banque, et il a prévenu qu'il allait subir une nouvelle perte "substantielle" cette année.

(1 $ = 0,9357 francs suisses)