L'économie suisse croît plus vite que prévu au premier trimestre

La production économique, corrigée des événements sportifs, a augmenté de 0,5% au cours des trois premiers mois de 2023 par rapport au dernier trimestre de 2022, selon les données du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), qui a compilé les chiffres.

Cette performance est supérieure au taux de croissance de 0,1 % prévu par un sondage Reuters et marque une amélioration par rapport à la stagnation observée à la fin de l'année 2022.

L'économie suisse a progressé de 0,9 % par rapport au même trimestre de 2022. Les économistes avaient prévu une croissance de 0,6 % en glissement annuel.

Après une longue période de déclin, l'industrie manufacturière a connu une reprise avec une croissance de 0,3 % en glissement trimestriel, bien que le secteur financier - qui a été touché par les turbulences liées à l'effondrement du Credit Suisse - ait connu des difficultés.

Les dépenses de consommation ont augmenté de 0,6 % au cours du trimestre, tandis que les exportations ont progressé de 4 %.

"Soutenue par la reprise continue des voyages, la valeur ajoutée dans le secteur des transports et des communications (+0,7 %) et dans le secteur de l'hébergement et de la restauration (+1,0 %) a augmenté à un rythme supérieur à la moyenne", a déclaré le SECO.

Si la consommation de services s'est bien comportée, les dépenses de consommation de biens ont évolué à un rythme plus modéré, la valeur ajoutée dans le commerce de détail ayant reculé de 0,4 %.

Les chiffres suisses se comparent favorablement à ceux de l'Allemagne voisine, qui a annoncé la semaine dernière qu'elle était entrée en récession au début de l'année 2023 après que son PIB ait chuté de 0,3 % au premier trimestre de l'année.

Les dépenses des ménages dans la plus grande économie d'Europe ont baissé car l'inflation plus élevée a pesé sur la consommation des ménages.