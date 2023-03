L'époque où Credit Suisse vantait les mérites des emprunts AT1

Zurich (awp) - Un rendement supérieur à celui des actions bancaires, une opportunité d'investissement attrayante dans un contexte de taux bas: Credit Suisse ne manquait pas d'arguments pour promouvoir les "contingent convertible bonds" (CoCo) en 2021. Les créanciers ayant souscrit à ces instruments très rémunérateurs mais non moins risqués ont perdu des milliards après la débâcle du numéro deux bancaire helvétique.

Le sauvetage du géant zurichois et son absorption par le rival UBS ont poussé le gendarme financier Finma a ordonner l'amortissement des emprunts AT1 émis par Credit Suisse, des titres de dette appartenant à la famille des "CoCos". Pour les investisseurs institutionnels qui se sont laissé tenter, la perspective d'un remboursement s'est évanouie.

Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, Credit Suisse faisait encore l'éloge de ces instruments au "potentiel de spread attrayant", selon un document publié début 2021 par la banque et exhumé par AWP. Cette fiche promotionnelle ("Contingent convertible bonds - better than bank equity?") est toujours disponible sur le site de l'établissement.

La banque aux deux voiles ne vantait pas directement les mérites des emprunts AT1 maison, mais soulignait que ces instruments - créés après la crise financière de 2008 afin de renforcer la capitalisation des banques - ont évolué pour devenir une véritable classe d'actifs, soit un produit de placement comme un autre, cependant réservé aux investisseurs professionnels.

Le rendement des CoCos a crû de 5,1% en 2020, à comparer à la chute de près de 25% des actions du secteur bancaire européen, rappelaient les deux spécialistes de Credit Suisse interrogés. "Cela démontre que les investisseurs semblent douter de la rentabilité des banques (...) mais que le risque de solvabilité lié aux CoCos est moins préoccupant", affirmaient-ils alors.

La grande banque vantait également l'écart de taux ("spread") entre le rendement des CoCos (3,6%) et celui de la moyenne des titres de dette des entreprises européennes (0,24%).

La question des risques est essentiellement reléguée à la fin du document, sous forme de liste.

Interrogés sur une potentielle défaillance d'instituts bancaires, les spécialistes se voulaient alors rassurants. "Une banque européenne moyenne devrait perdre au moins les deux tiers de ses fonds propres pour déclencher" un amortissement des CoCos. "Cependant, à l'exception de (la débâcle du portugais) Banco Popular en 2017, nous n'avons pas constaté d'incidents majeurs" qui pourraient entraîner une dépréciation de ces titres de dette, indiquaient-ils.

fr/rq