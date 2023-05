L'équipe australienne du Credit Suisse va rejoindre la société de conseil Gresham - source

Le directeur général Adam Reid, qui a rejoint la banque l'année dernière en provenance de RBC Capital Markets, quittera l'entreprise aux côtés du vice-président Clarence Fok, de l'analyste junior Ashley Low et de l'associé Kevin Tian.

M. Reid n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Gresham n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis que Credit Suisse et Fok se sont refusés à tout commentaire. Low et Tian n'ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées via LinkedIn.

UBS est en train d'intégrer Credit Suisse suite à un rachat orchestré par le gouvernement suisse en mars.

Des sources ont déclaré à Reuters le mois dernier qu'UBS ne prévoyait de conserver qu'un petit nombre de banquiers seniors du Credit Suisse ayant de solides relations avec les clients.

M. Reid était responsable des métaux et des mines pour le Credit Suisse en Australie et n'a rejoint le groupe qu'en juillet dernier, après avoir passé près de 13 ans à la RBC, selon son profil LinkedIn.

Ces nouvelles mesures ont d'abord été rapportées par l'Australian Financial Review.