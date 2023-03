L'esprit du marché : Analyse de la crise bancaire mondiale

Cette semaine, le calendrier des données économiques et des politiques en Asie est peu chargé, ce qui est peut-être une bonne chose car les investisseurs ont les yeux rivés sur un autre sujet : la crise bancaire mondiale et ce qu'elle signifie pour la croissance, les marchés et les politiques.

Certains pourraient s'opposer à ce que les événements récents soient qualifiés de "crise", mais réfléchissez : deux des 25 premières banques américaines se sont effondrées ; un géant mondial, le Crédit suisse, a été englouti ; les inquiétudes concernant une autre banque, la Deutsche Bank, s'intensifient ; la Fed a pris des mesures d'urgence et fourni des garanties d'une valeur de centaines de milliards de dollars.

Les craintes concernant la détérioration des conditions de crédit augmentent, malgré l'action rapide et audacieuse des autorités américaines et suisses. Les responsables de la Fed et de la Banque centrale européenne ont tiré la sonnette d'alarme dimanche, faisant écho aux signaux émis par l'ensemble du secteur privé la semaine dernière.

Telle est la toile de fond précaire de la dernière semaine du trimestre. Depuis la fermeture de la Silicon Valley Bank par les autorités de régulation californiennes le 10 mars, les turbulences et la volatilité des taux d'intérêt et des marchés à revenu fixe ont été importantes.

L'Asie ne sera pas épargnée. Si les achats de valeurs refuges et la demande croissante de liquidités et de garanties en dollars poussent le dollar à la hausse, les économies de la région seront sous pression.

L'affaiblissement des taux de change nationaux accentue les pressions sur les prix, ce qui met les banques centrales au pied du mur : durcir leur politique lorsque la croissance ralentit ou laisser l'inflation augmenter ? Un dollar plus fort entraîne également, toutes choses égales par ailleurs, un resserrement des conditions financières.

La volatilité des marchés des changes a été étonnamment faible depuis l'éclatement de la crise bancaire. Cela est peut-être sur le point de changer.

Les valeurs bancaires ont chuté, mais les valeurs en général, et en particulier le secteur technologique sensible aux taux d'intérêt, ont mieux résisté. Des pans plus spéculatifs de l'univers d'investissement, comme le bitcoin et les cryptomonnaies, ont nettement surperformé.

Le Nasdaq a progressé pendant deux semaines consécutives et reste en hausse de 3 % sur le mois, tandis que le bitcoin a augmenté de 35 % depuis l'effondrement de SVB.

Combien de temps encore pourront-ils défier la gravité ? Si les rendements obligataires et les taux implicites chutent parce qu'un resserrement imminent du crédit rend la récession beaucoup plus probable, l'appétit pour le risque devrait changer en conséquence.

Peut-être que la Fed et les autres banques centrales peuvent atteindre le Saint Graal d'un atterrissage en douceur et prendre les mesures apparemment contradictoires de promotion de la stabilité financière et de lutte contre l'inflation sans que le système financier ne se dégrade davantage.

Peut-être.

Les chiffres du commerce de Hong Kong et de la Thaïlande sont les principales données asiatiques de ce lundi. Plus tard dans la semaine, le PIB vietnamien, une décision sur les taux d'intérêt thaïlandais, les ventes au détail et le chômage au Japon sont à l'ordre du jour, tandis que les indices PMI préliminaires pour mars sur le continent - y compris la Chine - commencent à filtrer.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Indice Ifo de l'Allemagne (mars)

- Discours de M. Schnabel de la BCE

- Andrew Bailey, gouverneur de la BoE, s'exprime