L'esprit du marché : Ce que Powell donne, Yellen le reprend

L'ouverture des marchés asiatiques jeudi pourrait dépendre de ce que les investisseurs choisissent de privilégier parmi les récits contradictoires suscités par la fin des échanges américains mercredi : la "hausse dovish" de la Fed ou les remarques de la secrétaire au Trésor Janet Yellen sur le système bancaire.

Les taux implicites américains et les rendements des obligations du Trésor ont fortement chuté après que la Fed a relevé ses taux d'un quart de point et que le président Jerome Powell a déclaré que les décideurs politiques avaient envisagé une pause à la lumière des récentes turbulences dans le système bancaire national.

Mais Wall street s'est finalement rangée à l'avis de Mme Yellen, qui a déclaré que le gouvernement "n'envisageait pas d'assurer tous les dépôts bancaires non assurés", ce qui, selon de nombreux analystes, contribuerait grandement à prévenir de nouvelles crises.

Les trois principaux indices américains, qui s'étaient redressés pendant la conférence de presse de M. Powell, ont fait marche arrière et ont clôturé en baisse de 1,6 %.

M. Powell a bien entendu joué la carte de la lutte contre l'inflation et a déclaré que la banque centrale ne prévoyait pas de baisse des taux cette année. Les actions n'ont pas beaucoup apprécié, mais ce sont les commentaires de Mme Yellen qui ont frappé les valeurs financières et, en fin de compte, les indices plus larges - les valeurs financières américaines ont chuté de 3,7 % et les banques régionales ont chuté de 5,3 %.

Indice bancaire S&P 500,

Actions des banques régionales américaines,

La conférence de presse de M. Powell a laissé entendre que la Fed était dans une position d'attente concernant l'impact du resserrement anticipé des normes de crédit sur l'économie et l'inflation. Il a déclaré à plusieurs reprises que les décideurs politiques ne savaient tout simplement pas comment les prochains mois allaient se dérouler.

Cela explique en partie la baisse du dollar et des rendements américains mercredi. Mais les décideurs politiques en Asie resteront vigilants et pourraient continuer à pencher en faveur d'un resserrement plutôt que d'une pause.

Taux américains implicites après la décision de la Fed,

Les banques centrales des Philippines et de Taïwan annoncent leurs décisions politiques jeudi - la banque centrale philippine devrait augmenter ses taux de 25 points de base à 6,25 %, et celle de Taïwan devrait maintenir son taux directeur à 1,75 %.

Les données sur l'inflation de Singapour et de Hong Kong sont également attendues jeudi, tandis que la Banque d'Angleterre devrait suivre la Fed et relever ses taux d'un quart de point, à 4,25 %.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Enquête Tankan au Japon (mars)

- Décision de la Banque d'Angleterre

- Confiance des consommateurs dans la zone euro (mars)