L'esprit du marché : L'espoir que Powell fasse la lumière dans le brouillard d'incertitude

25, pas de changement, ou peut-être 50 ?

Chaque réunion de la Fed est la plus importante depuis celle qui l'a précédée, mais rarement, de mémoire récente, une décision - et une orientation - n'ont été autant en jeu que celle de mercredi.

Il n'y a pas d'indicateurs économiques majeurs ou d'événements politiques en Asie prévus pour mercredi, ce qui signifie que les marchés asiatiques prendront probablement exemple sur le ton "risk-on" global de mardi, avant d'entrer dans un schéma d'attente pré-Fed.

La banque centrale américaine rend son verdict sur les taux d'intérêt alors que l'inflation est bien supérieure à l'objectif mais en baisse, que le marché de l'emploi est le plus fort depuis des années mais qu'il s'essouffle, que les marchés obligataires américains sont les plus volatils depuis des décennies et que les prêts devraient ralentir en raison d'une crise bancaire qui a éclaté il y a à peine deux semaines.

Les négociants en taux d'intérêt estiment à 80 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base et à 20 % celle d'une pause. Des voix s'élèvent encore pour demander à la Fed d'établir une distinction claire entre la stabilité des prix et la stabilité financière, et de procéder à une hausse de 50 points de base pour casser l'inflation.

La décision de la Fed et les dernières projections économiques interviennent quelques jours après une action coordonnée des autorités américaines visant à isoler les banques nationales, un nouvel élan en faveur d'une réforme générale du système bancaire et une action coordonnée au niveau mondial pour maintenir le flux mondial de dollars.

Le brouillard d'incertitude est naturellement épais.

Ce qui semble plus clair, c'est que les marchés sont sur une base plus positive qu'ils ne l'étaient il y a seulement quelques jours, avant le mariage forcé UBS-Credit Suisse, le front uni des banques centrales sur les lignes de swap de change en dollars et les dernières remarques de la secrétaire au Trésor Janet Yellen sur le renforcement des banques et la protection des déposants.

Les actions américaines, européennes et asiatiques ont toutes fortement progressé mardi, les matières premières ont augmenté et les obligations ont baissé - les actions de la First Republic Bank ont enregistré une hausse record de 30 %, GameStop a bondi de 32 % et le rendement des obligations du Trésor à deux ans a connu sa plus forte hausse depuis 2009.

Graphique : Rendement américain à 2 ans - évolution quotidienne,

Mais si nous avons appris une chose des crises bancaires passées, c'est qu'elles ne sont jamais résolues en quelques jours. Cette crise a encore du chemin à faire, et l'impact sur l'économie et les marchés du resserrement du crédit que beaucoup pensent imminent ne s'est pas encore fait sentir dans son intégralité.

Je vous laisse la parole, Monsieur Powell.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mardi :

- L'inflation au Royaume-Uni (février)

- Indicateur composite avancé de l'Australie (février)

- Décision politique de la Réserve fédérale américaine