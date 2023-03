L'esprit du marché - Les banques respirent profondément et se calment, mais seulement un peu

Les marchés mondiaux en état d'hyperventilation ont finalement repris leur souffle après que le choc des banques américaines de la semaine dernière a semblé se calmer quelque peu et que les fluctuations des taux d'intérêt se sont stabilisées.

Mais la volatilité risque de persisterMOVE> - notamment pendant les périodes d'interdiction d'accès aux grandes banques centrales avant les réunions - car l'apaisement des tensions du système financier ne fait que réintroduire les risques de hausse des taux d'intérêt que les chiffres de l'inflation américaine semblent justifier.

Les événements de la semaine dernière ont mis en lumière des sagas bancaires mondiales de plus longue durée. Mercredi, les nerfs ont de nouveau été mis à rude épreuve lorsque les actions de Credit Suisse ont baissé de 10,5 % pour atteindre un nouveau record, son principal investisseur ayant déclaré qu'il ne pouvait pas accorder à la banque suisse une aide financière supplémentaire.

Après un certain rebond des valeurs bancaires mardi, malgré la dégradation par Moody's des perspectives de crédit de l'ensemble du système bancaire américain, l'attention s'est portée sur le durcissement de la réglementation et sur les mesures d'accompagnement pour les entreprises les plus touchées.

La Réserve fédérale envisage de renforcer les règles et la surveillance des banques de taille moyenne, comme la Silicon Valley Bank, qui s'est effondrée soudainement la semaine dernière. Les règles renforcées applicables aux banques de 100 à 250 milliards de dollars pourraient s'inspirer de celles qui s'appliquent aux banques plus importantes et plus systémiques et impliquer des exigences strictes en matière de fonds propres et de liquidités ou des "tests de résistance" annuels renforcés.

Malgré les nombreux rapports faisant état d'une fuite des déposants des petites banques les plus faibles vers les grandes sociétés financières, les cours des actions du secteur dans son ensemble ont repris leur souffle.

Cette tendance s'est poursuivie en Asie mercredi, bien que les valeurs bancaires européennes et les autres bourses soient restées dans le rouge et que les contrats à terme américains aient légèrement baissé. L'indice de volatilité des actions VIX est resté proche de son niveau de clôture de mardi, à 23.

Outre la nouvelle angoisse du Credit Suisse, une autre raison de l'inquiétude persistante en Europe a été les signaux provenant de sources de la banque centrale selon lesquels la Banque centrale européenne poursuivrait une forte hausse des taux d'intérêt d'un demi-point lors de sa réunion de politique générale de jeudi.

Si la BCE maintient le cap et que la Fed lui emboîte le pas la semaine prochaine, l'inquiétude concernant de nouvelles ruines bancaires pourrait réapparaître - ou du moins entraîner une nouvelle volatilité sauvage sur les marchés des taux, qui pourrait finir par avoir des effets similaires.

La volatilité du marché du Trésor américain est déjà à son plus haut niveau depuis le lendemain du dernier grand krach bancaire en 2009, avec la plus forte baisse depuis 1987 des marchés recules à 2 ans lundi, suivie de la plus forte hausse en une journée depuis 14 ans mardi.

Mercredi, les rendements à 2 ans se sont établis à environ 4,3 %, soit 80 points de base de moins qu'il y a une semaine, mais un demi-point de plus que le creux de mardi. Les marchés à terme considèrent maintenant qu'il y a 80 % de chances que la Fed relève ses taux d'un quart de point la semaine prochaine pour atteindre une fourchette de 4,75 à 5,0 %, avec un "taux terminal" de 5 % en mai.

Le dollar a légèrement progressé en raison du rééquilibrage des taux.

Les mises à jour de l'industrie et du commerce de détail chinois pour le mois de février ont montré que la reprise post-COVID était en cours, mais à un rythme peu satisfaisant.

La livre sterling est restée stable alors que les investisseurs attendaient le budget britannique de printemps, avec des recettes fiscales exceptionnelles permettant au ministre des finances Jeremy Hunt de proposer des allègements pour les retraites et les gardes d'enfants tout en prolongeant les mesures de soutien des prix de l'énergie.

Face à l'inquiétude générale concernant l'impact de l'effondrement de SVB sur le secteur technologique américain dans son ensemble, Meta, la société mère de Facebook, a déclaré mardi qu'elle supprimerait 10 000 emplois cette année, devenant ainsi la première grande entreprise technologique à annoncer une deuxième série de licenciements massifs, alors que le secteur se prépare à une profonde récession économique.

Le fournisseur d'Apple Foxconn a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que la demande d'électronique grand public intelligente diminue légèrement cette année, alors qu'il a annoncé une baisse de 10 % de son bénéfice net au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

Dans une actualité technologique plus réjouissante, la startup OpenAI a déclaré qu'elle commençait à diffuser un puissant modèle d'intelligence artificielle connu sous le nom de GPT-4, avec des images ainsi que des invites textuelles dans les recherches.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Ventes au détail et prix à la production en février aux États-Unis, indice NAHB du marché du logement en mars aux États-Unis, enquête Empire State sur le secteur manufacturier, stocks des entreprises en janvier.

* Budget de printemps du gouvernement britannique

* Résultats des entreprises américaines : Adobe