La BCE relèvera les taux aussi haut que nécessaire pour contenir l'inflation sous-jacente- Villeroy

La Banque centrale européenne augmentera les taux d'intérêt autant que nécessaire pour faire baisser l'inflation de base, même si le rythme pourrait éventuellement ralentir après la fin de l'année, a déclaré mardi François Villeroy de Galhau, responsable de la politique de la BCE.

M. Villeroy, qui est également gouverneur de la banque centrale française, a déclaré que le taux de 4,8 % de l'inflation de base de la zone euro, qui exclut les prix de l'énergie et des denrées alimentaires échappant au contrôle de la banque centrale, était trop large et trop élevé.

"Nous augmenterons les taux d'intérêt autant que nécessaire pour faire baisser l'inflation de base", a déclaré M. Villeroy au journal néerlandais NRC.

"Au passage, cela aura un effet positif sur le revenu net des banques ; les banques européennes sont donc plus solides que certains ne le craignent", a-t-il ajouté.

Ces derniers jours, les banques européennes ont été mises sous pression sur les marchés financiers en raison des inquiétudes concernant la santé du groupe suisse Credit Suisse.

Après que la BCE a relevé son principal taux d'intérêt de 50 points de base en juillet et de 75 en septembre, M. Villeroy a déclaré qu'il était important que les prochaines mesures de la BCE restent "ordonnées". Cela signifie, a-t-il dit, qu'il ne faut pas secouer les marchés ni resserrer trop brusquement les conditions financières pour les ménages et les entreprises.

M. Villeroy a déclaré que la BCE devrait relever les taux d'intérêt "sans hésitation, d'ici la fin de l'année" jusqu'au niveau auquel ils ne stimulent ni ne freinent l'économie, qu'il estime être quelque part "en dessous ou proche de 2 %".

S'exprimant plus tard à Chypre, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a également déclaré que la banque centrale devait au "minimum" cesser de stimuler l'économie par le biais de sa politique monétaire.

"Le minimum que nous devons faire... est d'arrêter de stimuler la demande", a déclaré Mme Lagarde à des étudiants avant de rencontrer ses collègues décideurs à Nicosie.

Une fois ce point atteint, M. Villeroy a déclaré que la BCE s'engagerait dans une deuxième étape de son cycle de normalisation de la politique monétaire, qui serait, selon lui, "plus flexible et peut-être plus lente".

"Je ne dis pas que les hausses de taux s'arrêteront là, mais nous devrons procéder à une évaluation complète de l'inflation et des perspectives économiques", a-t-il ajouté. (Reportage de Leigh Thomas et Francesco Canepa ; édition de Chizu Nomiyama et Frank Jack Daniel)