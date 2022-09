La Barbade émet la première obligation protégée contre la pandémie au monde

Ces dernières années, les Caraïbes sont devenues une sorte de région test pour l'innovation en matière de dette souveraine. En 2015, la Grenade a été la première à inclure une "clause ouragan" dans l'une de ses obligations, ce qui a déclenché une avalanche d'opérations copiées sur les catastrophes naturelles.

La nouvelle obligation de la Barbade - finalisée dans un accord avec les banquiers mercredi - est susceptible de laisser une empreinte encore plus grande, en particulier auprès des petits pays dépendants du tourisme qui ont été poussés au bord de l'effondrement économique pendant la pandémie COVID-19.

L'obligation, qui sera remboursée au cours des 15 prochaines années, sera la première à permettre à un gouvernement de suspendre ses paiements si une autre épidémie similaire à celle du COVID-19 se produit. Les paiements peuvent être suspendus pour un maximum de deux ans à la fois et deux fois si nécessaire, mais ne peuvent pas être annulés complètement.

La première ministre du pays, Mia Mottley, estime que si ce type d'option avait été disponible en 2020 pour un grand nombre des pays actuellement en difficulté, une grande partie de la tourmente financière aurait pu être évitée.

"Cela aurait permis de débloquer un peu moins de mille milliards de dollars à travers le monde en développement", a déclaré Mia Mottley à Reuters. "Et donc, nous ne serions pas confrontés au type de crise de la dette que de nombreux pays sont sur le point de connaître".

Ramzi Issa, banquier au Credit Suisse, qui a dirigé certains des aspects financiers clés de l'opération obligataire impliquant un rachat, a déclaré que cette opération était "extrêmement importante".

"Cela semble être un concept simple mais cela a pris pas mal de temps", a déclaré Issa. "C'est un outil très précieux que les gouvernements peuvent utiliser... et qui va probablement constituer un précédent pour d'autres financements souverains".

La clause couvre également les tempêtes tropicales, les tremblements de terre et les inondations, mais c'est l'élément pandémique qui est unique.

UNE DOSE DE VACCIN

Pour être déclenchée, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) devrait officiellement déclarer une pandémie, ou une "urgence de santé publique de portée internationale" selon son libellé, et la Barbade elle-même devrait détourner des quantités importantes de ses ressources.

Les experts de la dette souveraine et les banquiers qui ont été fortement impliqués dans cette crise et d'autres au fil des ans affirment que l'obligation est une étape importante pour les marchés d'emprunt mondiaux.

"C'est comme une dose de vaccin pour votre dette", a déclaré Sui-Jim Ho, associé chez Cleary Gottlieb - le cabinet d'avocats qui a participé à la rédaction de la clause pour la Barbade. "Vous l'insérez et elle vous protège si une autre pandémie survient".

L'opération obligataire présente également une caractéristique écologique.

Grâce aux garanties de crédit fournies par la Banque interaméricaine de développement et une organisation appelée The Nature Conservancy (TNC), la Barbade peut emprunter à moindre coût, ce qui lui permet d'économiser entre 40 et 50 millions de dollars par rapport à son ancienne obligation remplacée.

Cet argent sera utilisé spécifiquement pour protéger et réhabiliter la mer des Caraïbes environnante, selon les termes de l'accord, ce qui en fait ce que l'on appelle une "obligation bleue".

Le territoire marin de la Barbade est 430 fois plus grand que sa superficie terrestre, estime Mottley, et l'image de ses eaux cristallines clapotant sur des plages bordées de palmiers est cruciale pour le tourisme, qui représente plus de 40 % du PIB de la nation et fournit environ 40 % des emplois.

"Nous avons bon espoir que d'autres suivront", a déclaré Slav Gatchev, directeur général de la dette durable de TNC, en faisant référence à la Barbade qui utilise TNC et la Banque interaméricaine de développement comme garants.

"Nous avons un pipeline assez robuste d'une demi-douzaine d'opportunités et nous avons bon espoir d'en conclure deux ou trois dans les 12 prochains mois."