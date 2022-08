La Corée du Sud inspecte les ventes à découvert d'actions, en commençant par Morgan Stanley

Le Financial Supervisory Service (FSS) a commencé à inspecter les transactions de vente à découvert de la succursale de Séoul de Morgan Stanley & Co International Plc et devrait élargir l'enquête à d'autres points de vente, a déclaré mardi un responsable du FSS.

Le fonctionnaire a déclaré que l'inspection n'était pas basée sur une suspicion ou une allégation spécifique de malversation et ne visait pas une société en particulier. Mais elle s'inscrivait dans le cadre de ses efforts pour renforcer la surveillance de la vente à découvert, qui consiste à vendre des actions empruntées, ce qui profite au vendeur en cas de chute des cours.

"Il ne nous est pas possible d'examiner toutes les sociétés, l'inspection se concentrera donc très probablement sur les grands acteurs", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant qu'aucun calendrier n'avait été fixé pour ces travaux.

La succursale de Morgan Stanley est l'une des sociétés de services financiers les plus actives dans la vente à découvert d'actions, que la Corée du Sud a récemment autorisé à reprendre après une suspension mais sous de nombreuses restrictions, comme les actions négociables.

Les données de Korea Exchange montrent que les succursales locales de sociétés étrangères telles que Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs et UBS figurent également parmi les principaux acteurs en termes de vente à découvert d'actions.

Le président Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions au début du mois de mai, a ordonné une supervision approfondie de la vente à découvert d'actions, dont de nombreux investisseurs particuliers sud-coréens se sont plaints qu'elle avait aggravé la chute du marché boursier local.