La Fed et les banques américaines en ligne de mire, alors que l'ambiance s'améliore après le sauvetage du Credit Suisse

L'attention se porte désormais sur la réunion de la Réserve fédérale américaine de cette semaine, les traders se demandant si les hausses de taux incessantes de la banque centrale - accusées par certains d'avoir déclenché la crise - pourraient être terminées.

L'accord de 3 milliards de francs suisses (3,2 milliards de dollars) pour Credit Suisse, qui valait autrefois plus de 90 milliards de dollars et qui était le plus grand nom pris dans la tourmente, a été conçu par les régulateurs suisses et annoncé dimanche.

Les actions asiatiques ont quitté leur niveau le plus bas, car cette décision a apaisé les pires craintes de contagion systémique dans le système financier.

"La situation actuelle des banques régionales américaines et du Crédit suisse a suscité des inquiétudes quant au risque de contagion", a déclaré Grace Tam, conseillère en chef pour les investissements à Hong Kong chez BNP Paribas Wealth Management. "En temps utile, les principales banques centrales ont réagi très rapidement pour soutenir la liquidité. Les autorités américaines étudient également les moyens de garantir temporairement tous les dépôts bancaires si la crise bancaire prend de l'ampleur."

Toutefois, elle s'attend à ce que le sentiment des investisseurs reste volatile à court terme.

Signe de la continuité des affaires, le Credit Suisse a donné mardi le coup d'envoi de sa conférence annuelle sur l'investissement en Asie, qui se déroule sur trois jours à Hong Kong et à laquelle participent, entre autres, des dirigeants d'entreprises régionales.

Ulrich Koerner, PDG du Credit Suisse, qui devait participer à la conférence, a toutefois baissé les bras et l'événement a été fermé aux médias après le sauvetage du week-end.

La chute du Crédit Suisse a été déclenchée par l'effondrement des créanciers américains de taille moyenne Silicon Valley Bank et Signature Bank, et si les actions des banques européennes ont rebondi après leurs pertes récentes, les investisseurs restent préoccupés par d'autres bombes à retardement dans le système bancaire.

Les actions de la First Republic Bank ont été divisées par deux lundi, les investisseurs craignant que l'injection de capitaux de 30 milliards de dollars réalisée la semaine dernière ne soit pas suffisante.

Le PDG de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, mène des discussions avec d'autres grandes banques sur de nouveaux efforts pour stabiliser First Republic avec un investissement possible dans le créancier, a rapporté le Wall street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

JPMorgan et First Republic ont refusé de commenter ce rapport. Un porte-parole de First Republic a renvoyé à une déclaration antérieure dans laquelle la banque se disait "bien positionnée pour gérer l'activité de dépôt à court terme".

L'indice S&P 500 des banques de Wall street a repris 0,6 %, et d'autres créanciers régionaux américains ont progressé. PacWest Bancorp a bondi de près de 11 % après avoir déclaré que les sorties de dépôts s'étaient stabilisées et que ses liquidités disponibles dépassaient le total des dépôts non assurés.

Les responsables politiques, de Washington à l'Europe, ont souligné à plusieurs reprises que la crise actuelle était différente de la crise financière mondiale d'il y a 15 ans, les banques étant mieux capitalisées et les fonds plus facilement disponibles.

(GRAPHIQUE - Plus de 95 milliards de dollars de valeur boursière anéantis en deux semaines : https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/USA/myvmobkeovr/graphic.jpg)

Néanmoins, les principales banques centrales ont promis ce week-end de fournir des liquidités en dollars afin de stabiliser le système financier et d'éviter que les inquiétudes des banques ne fassent boule de neige et ne débouchent sur une crise plus grave.

Dans le cadre d'une réaction mondiale sans précédent depuis l'apogée de la pandémie, la Fed a déclaré qu'elle s'était jointe aux banques centrales du Canada, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la zone euro et de la Suisse dans le cadre d'une action coordonnée visant à accroître la liquidité du marché.

Les opérateurs ont augmenté leurs paris sur le fait que la Fed interrompra son cycle de hausse mercredi pour tenter de garantir la stabilité financière, mais dans l'ensemble, ils restent divisés sur la question de savoir si la Fed relèvera son taux directeur de référence.

"L'expérience de mort imminente du secteur bancaire au cours des deux dernières semaines devrait inciter les responsables de la Fed à se montrer plus mesurés dans leur position sur le rythme des hausses", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche sur les devises pour le G10 chez Standard Chartered.

En Europe, l'attention des investisseurs s'est portée sur le coup dur que vont subir certains détenteurs d'obligations du Crédit Suisse, ce qui a incité les autorités de surveillance bancaire de la zone euro et du Royaume-Uni à tenter d'enrayer la déroute sur le marché des obligations bancaires convertibles.

Les régulateurs ont déclaré que les détenteurs de ce type de dette ne subiraient des pertes qu'après l'élimination des actionnaires, contrairement à ce qui se passe au Crédit Suisse, dont les principaux régulateurs se trouvent en Suisse.

Le cabinet d'avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan a déclaré lundi que des avocats discutaient avec un certain nombre de détenteurs d'obligations AT1 au sujet d'une éventuelle action en justice.

(GRAPHIQUE - Sauvetage du Crédit Suisse : https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/myvmobgwyvr/chart.png)

L'accord fera d'UBS la seule banque suisse d'envergure mondiale. Elle rendra également l'économie suisse plus dépendante d'un seul créancier et a suscité de vives critiques de la part des deux plus grands partis politiques du pays.

"Ce qui s'est passé est terrible pour la crédibilité de la Suisse", a déclaré Roger Nordmann, chef de file des sociaux-démocrates. "C'est un coup de semonce pour la Suisse, qui risque d'avoir des banques trop grandes.

(GRAPHIQUE - L'histoire de deux banques : https://www.reuters.com/graphics/CREDITSUISSE-CRISIS/klvygqzoqvg/chart.png)

(1 $ = 0,9280 francs suisses)