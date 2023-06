Zurich (awp) - Le patron de la Banque de règlements internationaux (BRI) Augstin Carsten pense que la Suisse devrait échapper à une récession. L'économie mondiale est plus résistante que prévu, a-t-il déclaré dans une interview à la presse Tamedia de dimanche (en ligne).

M. Carsten pense que de nombreux pays connaîtront une réduction de l'inflation avec un affaiblissement modéré de la conjoncture, un "atterrissage en douceur". La Suisse devrait faire partie de ces pays, selon le patron de la BRI qui estime que le Confédération a de bonnes chances d'échapper à une récession.

M. Carstens juge le comportement des autorités suisses en relation avec Credit Suisse et sa déconfiture a été positif. En regard de la crise, elles ont très bien fait, a-t-il relevé.

La disparition de Credit Suisse n'a pas eu d'effet négatif sur l'économie suisse ni sur le système financier global. La banque était systémique. Si on n'agit pas, d'autres banques se retrouvent en difficulté et le problème grandit de manière dramatique, a noté M. Carstens. Il était donc décisif d'éteindre le feu immédiatement et c'est exactement ce que les autorités suisses ont fait.

kw/rp