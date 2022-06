La Suisse révise les règles de liquidité pour les banques d'importance systémique

Le gouvernement suisse a annoncé vendredi de nouvelles règles pour les cinq grandes banques du pays, exigeant qu'elles renforcent leurs liquidités afin de mieux résister à l'avenir à des événements tels que la pandémie de COVID-19.

"La révision vise à garantir que les banques d'importance systémique (BIS) détiennent suffisamment de liquidités pour absorber les chocs de liquidité et couvrir leurs besoins en cas de restructuration ou de liquidation", a déclaré le Conseil fédéral suisse dans un communiqué annonçant l'adoption de l'ordonnance.

L'un des changements est que les banques jugées d'importance systémique doivent désormais détenir suffisamment de liquidités pour surmonter une crise de liquidité de 90 jours, au lieu du seuil de 30 jours précédemment, a déclaré le Conseil fédéral composé de sept membres.

Les cinq SIB de Suisse sont UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, PostFinance et Zuercher Kantonalbank.

Les exigences entrent en vigueur le 1er juillet, selon la déclaration.

En vertu des nouvelles règles, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pourrait imposer des surcharges spécifiques aux institutions, selon le communiqué.

Pour aider les banques à respecter les nouvelles exigences, certaines mesures peuvent compter pour la limite supérieure de liquidité, par exemple la vente de titres négociables qu'une banque peut utiliser pour générer des liquidités en cas de crise.

Le conseil a déclaré que certaines des critiques exprimées par les banques avaient été prises en compte lors de l'élaboration des nouvelles règles.

Dans une déclaration à Reuters, le Credit Suisse a déclaré qu'il prenait acte des changements apportés à l'ordonnance sur les liquidités.

Les cinq créanciers ont bénéficié d'une période de transition de 18 mois pour se conformer aux exigences en matière de liquidités. (1 dollar = 0,9608 franc suisse) (Rédaction : Miranda Murray et Rachel More ; édition : Paul Carrel et Christina Fincher)