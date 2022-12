La banque d'investissement du Credit Suisse suscite l'intérêt du prince héritier saoudien - WSJ

Le prince héritier Mohammed bin Salman envisage un investissement d'environ 500 millions de dollars pour soutenir la nouvelle unité CS First Boston (CSFB) et son PDG désigné Michael Klein, selon le rapport, ajoutant que la banque n'a pas encore reçu de proposition officielle d'une entité saoudienne.

Un soutien financier supplémentaire pourrait provenir d'investisseurs américains, y compris de l'ancien chef de Barclays, Bob Diamond, Atlas Merchant Capital, selon le rapport, citant des personnes connaissant bien le sujet.

Le Credit Suisse n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Cherchant à redonner de la vigueur à une activité en perte de vitesse, le Credit Suisse a annoncé en octobre qu'il allait remodeler sa banque d'investissement en ressuscitant la marque First Boston. La banque a nommé un membre du conseil d'administration, Klein, à la tête de CSFB.

La Saudi National Bank (SNB), contrôlée par le gouvernement d'Arabie Saoudite, s'était précédemment engagée à investir jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses (1,60 milliard de dollars) dans le Credit Suisse lui-même pour une participation allant jusqu'à 9,9%, et a déclaré qu'elle pourrait soutenir le CSFB autonome qui fonctionnera comme une banque indépendante de marchés de capitaux et de conseil dont le siège sera à New York.

L'histoire du Credit Suisse avec la marque First Boston remonte à 1978, lorsque les deux entreprises se sont associées pour opérer sur le marché obligataire de Londres. Ils ont ensuite fusionné pour créer CS First Boston, mais une période difficile a suivi après le départ de banquiers renommés et les problèmes de réglementation de la société.

Certains banquiers et investisseurs ont exprimé leur scepticisme quant à sa capacité à retrouver sa gloire passée dans un marché en perte de vitesse.

(1 $ = 0,9373 franc suisse)