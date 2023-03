La chute des rendements obligataires renforce l'attrait des actions avant la réunion de la Fed

Les rendements des emprunts d'État américains ont fortement baissé cette semaine, certaines durées enregistrant leur plus forte baisse depuis des décennies, les investisseurs pariant que la Réserve fédérale freinerait probablement sa trajectoire agressive de hausse des taux pour éviter d'exacerber le stress du système financier après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank.

La volatilité des marchés des titres à revenu fixe a déstabilisé les investisseurs, et la baisse des rendements peut refléter les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale réduira ses taux en raison d'un coup porté à la croissance.

En même temps, la baisse des rendements a jusqu'à présent profité aux actions, en particulier aux valeurs technologiques et aux autres grandes valeurs de croissance, dont les performances relativement bonnes ont contribué à soutenir l'indice de référence, le S&P 500 . L'indice a terminé la semaine en hausse de 1,4 %, la vigueur des valeurs technologiques l'emportant sur les fortes baisses des valeurs bancaires.

Alors que la crise bancaire a ravivé les craintes de récession, "c'est l'évolution des taux d'intérêt qui constitue un vent arrière pour les actions en ce moment", a déclaré Charlie McElligott, directeur général de la stratégie macro-économique croisée chez Nomura.

La trajectoire à court terme des rendements dépendra probablement de la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine. Des signes indiquant que la banque centrale pourrait donner la priorité à la stabilité financière et ralentir ou suspendre ses augmentations de taux pourraient tirer les rendements vers le bas. À l'inverse, les rendements pourraient rebondir si la Fed indique que la réduction de l'inflation - qui reste élevée malgré un barrage de hausses de taux - continuera d'être la priorité.

"Le marché ne sait pas exactement comment la Fed va envisager la situation", a déclaré Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions.

Pour l'instant, les marchés à terme indiquent que les investisseurs attribuent une probabilité de 60 % à une augmentation des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 21 et 22 mars, suivie d'une réduction des taux plus tard dans l'année - un revirement brutal par rapport aux attentes optimistes qui prévalaient au début du mois.

"Pour la première fois au cours de ce cycle de resserrement, la Fed doit désormais trouver un équilibre entre sa crédibilité en matière de lutte contre l'inflation et la stabilité des marchés financiers", a déclaré Michael Arone, responsable de la stratégie d'investissement chez State Street Global Advisors.

Les rendements des bons du Trésor sont tombés à des niveaux historiquement bas après que la Fed a réduit ses taux pour soutenir l'économie au début de la pandémie de COVID-19, alimentant un rallye boursier qui a vu le S&P 500 doubler par rapport à son creux de mars 2020 à un moment donné.

Alors que la Fed a commencé à resserrer sa politique monétaire il y a un an pour lutter contre l'inflation, les rendements des bons du Trésor ont commencé à augmenter, proposant aux investisseurs une alternative de plus en plus attrayante aux actions. Les rendements à deux ans, qui s'élevaient récemment à 3,85 %, ont atteint au début du mois leur plus haut niveau depuis plus de 15 ans, à savoir 5,08 %.

La récente baisse des taux a permis aux actions de retrouver leur attrait, selon certains indicateurs. La prime de risque des actions, c'est-à-dire le rendement supplémentaire que les investisseurs s'attendent à recevoir en détenant des actions plutôt que des obligations d'État sans risque, est remontée au niveau où elle se situait début janvier, mais reste proche de son niveau le plus bas depuis plus de dix ans, d'après les données de Refinitiv.

D'autres indicateurs montrent que les actions restent chères par rapport aux normes historiques. Le S&P 500 se négocie à 17,5 fois les bénéfices prévisionnels, alors que son ratio cours/bénéfice moyen historique est de 15,6 fois, selon Refinitiv Datastream.

Selon M. McElligott de Nomura, le redressement des secteurs sensibles aux taux d'intérêt, tels que les valeurs technologiques, semble indiquer que le marché s'attend à ce que les taux continuent de baisser à l'approche d'une récession largement redoutée.

Le secteur des technologies de l'information et le secteur des services de communication du S&P 500 ont progressé respectivement de plus de 5 % et de près de 7 % au cours de la semaine, soutenus par les fortes hausses des grandes capitalisations Microsoft Corp et Alphabet Inc, la société mère de Google.

Certains investisseurs sont toutefois sceptiques quant aux valorisations des actions. Bob Kalman, gestionnaire de portefeuille principal chez Miramar Capital, a déclaré que le Nasdaq 100 ne devrait pas se négocier à plus de 25 fois les bénéfices à terme compte tenu des taux d'intérêt actuels, en dessous de son niveau actuel de 27,3.

"Les gens ont cette mémoire musculaire qui les pousse à acheter des méga-capitalisations technologiques lorsqu'ils sont nerveux", a déclaré M. Kalman. "Mais la Fed n'a pas renoncé à sa rhétorique selon laquelle elle sait qu'elle doit dépasser les limites parce que l'inflation est une préoccupation bien plus importante dans l'économie que quelques faillites de banques.