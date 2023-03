La confiance dans les banques européennes s'effondre à nouveau alors que les perspectives de bénéfices s'assombrissent

Les actions bancaires mondiales et les marchés en général ont été ébranlés depuis l'effondrement soudain, ce mois-ci, de deux banques régionales américaines et la fusion forcée entre Credit Suisse et UBS.

Les décideurs politiques ont souligné que les turbulences étaient différentes de celles de la crise financière mondiale d'il y a 15 ans, car les banques sont mieux capitalisées et les fonds plus facilement disponibles.

Mais cela n'a pas réussi à enrayer la chute des actions et des obligations bancaires, la hausse des coûts de financement sur les marchés des titres à revenu fixe aggravant les difficultés du secteur bancaire et assombrissant ses perspectives de bénéfices.

Les swaps de défaut de crédit (CDS) à cinq ans de Deutsche Bank ont bondi de 19 points de base (pb) par rapport à la clôture de jeudi pour s'établir à 222 pb, atteignant leur plus haut niveau depuis fin 2018, selon les données de S&P Global Market Intelligence. Ils se sont ensuite légèrement détendus.

Le CDS à cinq ans d'UBS a grimpé de 23 points de base par rapport à la clôture de jeudi pour atteindre 139 points de base, selon les données de S&P. Les prix des CDS augmentent lorsque le risque de défaillance est perçu comme étant en hausse.

"Nous verrons probablement les régulateurs chercher à agir pour restaurer la confiance, car nous savons que la confiance est la clé du concept bancaire dans son ensemble et qu'elle est difficile à gagner et facile à perdre", a déclaré Mark Dowding, directeur des investissements chez BlueBay Asset Management.

Aux États-Unis, le soutien pourrait se traduire par la garantie de davantage de dépôts bancaires, selon M. Dowding.

Les valeurs bancaires ont fortement chuté en Europe, les poids lourds Deutsche Bank et UBS ayant été durement touchés.

"Le sentiment sous-jacent reste prudent et, dans cet environnement, personne ne veut prendre de risques pendant le week-end", a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea.

La perspective que les taux d'intérêt soient proches de leur maximum, comme le signalent les marchés financiers, réduirait également les marges bénéficiaires des banques sur les prêts.

SURVEILLANCE DES OBLIGATIONS

La dette Additional Tier 1 (AT1) des banques européennes a subi de nouvelles pressions à la vente, les prix des Deutsche AT1 ayant baissé de 6 cents, selon les données de Tradeweb.

Les prix des AT1 d'UBS et de Barclays ont baissé d'environ 2,5 cents, respectivement, selon les données de Tradeweb.

La chute des AT1 a mis en évidence les inquiétudes concernant la hausse des coûts de financement pour les banques européennes et a contribué à expliquer pourquoi le secteur a été confronté à une nouvelle pression vendredi, ont déclaré les analystes.

Avec des rendements d'obligations AT1 de 12 %, dépassant de loin le rendement des capitaux propres, le marché AT1 n'est plus une "source de financement viable" pour les banques, a déclaré Peter Garnry, responsable de la stratégie des actions chez Saxo.

Cela signifie que les banques pourraient être amenées à émettre de nouvelles actions pour lever des fonds.

"La crise bancaire est loin d'être terminée et l'impact sur les conditions de crédit et l'économie se fera probablement sentir au cours des six prochains mois", a déclaré Peter Garnry.

Le chef de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que le stress du secteur bancaire pourrait déclencher un resserrement du crédit avec des implications "significatives" pour l'économie.

Les marchés évaluent également les réductions des taux d'intérêt américains et la possibilité d'une réduction des taux dans la zone euro d'ici la fin de l'année - des mesures qui réduiraient également les marges des banques.

Les AT1 ont quant à eux souffert depuis que le régulateur suisse a ordonné l'effacement de 16 milliards de francs suisses (17,5 milliards de dollars) de la dette AT1 de Credit Suisse dans le cadre de son rachat par UBS le week-end dernier.

Les actionnaires, qui ont généralement un rang inférieur à celui des investisseurs lorsqu'une entreprise devient insolvable, recevront 3,23 milliards de dollars.

Bien que les autorités européennes et asiatiques aient déclaré cette semaine qu'elles continueraient à imposer des pertes aux actionnaires avant les détenteurs d'obligations - contrairement au traitement réservé aux détenteurs d'obligations au Credit Suisse - le malaise persiste.